Skyrim - Special Edition: Finale Version des Sound-Patches sorgt für Abstürze auf allen Plattformen

PC XOne PS4

Ende vergangenen Monats hat Bethesda einen Beta-Patch für die Special Edition von The Elder Scrolls 5 - Skyrim (im Test) veröffentlicht, der neben einigen Fehlern auch das Problem mit den zu stark komprimierten Sounddateien beseitigte (siehe dazu auch unsere News: Skyrim - Special Edition: Neuer Beta-Patch behebt Sound-Bug und andere Probleme). Am vergangenen Dienstag folgte dann die finale Version des Updates, die aber laut Berichten diverser Spieler offenbar für einige Probleme auf allen drei Plattformen sorgt.

So klagen die Käufer des Titels auf Steam, Reddit, Twitter und im offiziellen Support-Forum über Spielabstürze. Den Berichten zufolge friert das Spiel beim Versuch, einen angelegten Spielstand zu laden ein und wird dann ohne weitere Fehlermeldungen geschlossen. Damit wird der Titel für einige aktuell unspielbar. Andere kommen offenbar ins Spiel, haben aber mit Abstürzen im Minutentakt zu kämpfen. Bethesda wurde bereits über die Probleme informiert. Seitens des Community Administrators Matt Grandstaff heißt es dazu: „Wir schauen uns die Absturzberichte genauer an. Danke für euer Feedback. Wir melden uns so schnell wie möglich zurück“.