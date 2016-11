Ubisoft verhandelt mit Netflix über Serienadaptionen seiner Marken

Dass Ubisoft Motion Pictures neben dem im Dezember erscheinenden Assassin’s-Creed-Film aktuelle noch weitere Verfilmungen seiner Marken plant, ist bereits bekannt. Das französische Unternehmen ist aber offenbar auch an Fernsehadaptionen interessiert. Wie der Firmengründer und CEO Yves Guillemot in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters ganz nebenbei erwähnte, sei man gerade dabei, mit Netflix über entsprechende Projekte zu verhandeln.

Welche Marken Ubisoft genau im Blick hat, geht aus der Meldung leider nicht hervor. Der Publisher hat aber genügend Kandidaten, darunter Far Cry, Ghost Recon, Watch Dogs, Splinter Cell, Prince of Persia oder das schon erwähnte Assassin’s Creed, die sich dafür eignen würden. Mit einem multimiliardenschweren Partner wie Netflix, der bereits diverse erfolgreiche Serien, wie Orange is the New Black, House of Cards, BoJack Horseman, Marvel's Daredevil, Sense8, Bloodline, Lilyhammer, oder zuletzt Stranger Things hervorbrachte, darf man da durchaus etwas erwarten. Sobald Ubisoft mehr Details dazu verrät, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.