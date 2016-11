Bioware zu Mass Effect - Andromeda: „Es ist nicht der Beginn einer neuen Trilogie“

PC XOne PS4

Mit Mass Effect - Andromeda hat Bioware ein Spiel in der Entwicklung, das bekanntlich nicht mehr viel mit der alten Mass Effect-Trilogie zu tun haben wird. Die Geschichte um die beiden Ryder-Zwillinge Scott und Sarah ist zeitlich rund 600 Jahre nach dem letzten Abenteuer von Commander Shepard angesiedelt und wird sich statt in der Milchstraße, in der titelgebenden Nachbargalaxie abspielen. Creative Director Mac Walters und der Producer Michael Gamble haben mit Gamespot ein wenig über den Titel geplaudert und stellten dabei klar, dass man nicht die Absicht hat, aus Andromeda unbedingt auch eine Trilogie zu machen. Walters dazu:

Wir wollen, dass ihr am Ende des Spiels das Gefühl habt, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Ja, das Universum an sich bietet natürlich noch mehr zu entdecken und das werden wir sicherlich im Spiel auch andeuten, aber Andromeda fühlt sich eher wie eine eigenständige Geschichte an. Mehr so, wie: „Großartig, Ich habe meine Ryder-Zwillinge-werden-zu-Helden-Geschichte erlebt. Was kommt nun als Nächstes? Wird es sich wieder um die Ryder-Familie drehen oder doch etwas komplett anderes sein?“ Wer weiß das schon.

Bioware möchte sich hier offenbar alle Optionen offen halten und später entscheiden, ob man mehr Geschichten in der Andromeda-Galaxie erzählt, oder weiterzieht. Über das Ende des kommenden Spiels wollten die Entwickler natürlich nichts verraten. Wie Gamble erklärte, soll das Ergebnis eine Überraschung sein. „Es ist eine andere Art von Geschichte, es wird also etwas anderes als die Trilogie sein. Wir können es kaum abwarten zu hören, was die Fans darüber denken“, so der Producer. Das komplette Interview findet ihr unter dem Quellenlink.