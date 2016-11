Deep Silver dementiert: „Kein neues Metro-Spiel im kommenden Jahr“ [Update]

PC 360 PS3 Linux

Das Bild stammt aus Metro - Last Light (Testnote: 8.5)

Update um 23:30 Uhr

Zu früh gefreut. Wie ein neues Statement des Publishers Deep Silver auf Facebook besagt, wird es wohl doch kein neues Metro-Spiel im kommenden Jahr geben. Offenbar war der Eintrag auf der Buch-Website ein Missverständnis. In der offiziellen Erklärung heißt es dazu:

Als Besitzer der Exklusivrechte für die im Universum von Metro 2033 angesiedelten Videospiele verfolgt Deep Silver ambitionierte Pläne bezüglich der außerordentlich erfolgreichen Metro-Serie. Aber um die Erwartungen unserer Fans etwas zu dämpfen: ein Metro-Spiel im kommenden Jahr zu veröffentlichen, gehört nicht zu diesen Plänen. Wenn wir mehr Neuigkeiten haben, werden wir diese mit euch teilen. Danke für eure Geduld.

Die Nachricht, dass der Titel 2017 erscheint wurde mittlerweile umformuliert. Dort heißt es nun: „Die Metro-Saga endet nicht, wo uns die Bücher verlassen... eine Ära voller Entdeckungen liegt vor uns!“ Mit anderen Worten: Es ist wohl ein Projekt im Gange, der Release wird aber nicht schon im kommenden Jahr passieren.

Originalmeldung am 9. November 2016 um 2:15 Uhr

Der Entwickler 4A Games arbeitet an seinem dritten Metro-Spiel. Der neue Teil der postapokalyptischen Shooter-Reihe wurde still und leise durch ein Update der offiziellen Buch-Website zum Roman Metro 2035 bestätigt. Das 2015 in Russland und Polen sowie im April dieses Jahres auch hierzulande erschienene Buch aus der Feder des russischen Autors Dmitry Glukhovsky kommt nächsten Monat auch in englischer Sprache auf den Markt. Aus diesem Anlass wurde die Zeitleiste auf der Homepage aktualisiert, die nun auch das neue Spiel erwähnt.

Wie der Eintrag verrät, wird der noch namenlose Titel an das Ende des Buches anknüpfen und schon im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken. Weitere Infos gibt es derzeit zwar noch nicht, angesichts des angepeilten Release-Zeitraums dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir mehr dazu erfahren. Wenn es soweit ist, lest ihr es natürlich auch bei uns.