Lightfield: SciFi-Rennspiel aus Österreich für 2017 angekündigt

XOne PS4

Das österreichische Indie-Studio Lost in the Garden arbeitet zur Zeit an dem Arcade-Rennspiel Lightfield, das sehr an Genre-Kollegen wie Wipeout oder F-Zero erinnert. Das Projekt mischt dabei klassische Rennspielmechanik mit freiem Fliegen, ihr könnt also frei zwischen Objekten auf der Strecke hin- und herspringen und so euren eigenen Weg finden. Hinterlegt wird das Geschehen mit Tönen des Musikers Zanshin, dem einen oder anderen eventuell bekannt von der Elektronikband Ogris-Debris.

Bislang sind drei unterschiedliche Umgebungen und sieben Strecken angekündigt. Weiterhin soll es einen Multiplayermodus für bis zu vier Spieler geben, der wahlweise lokal oder online ausgetragen werden kann. Als Spielmodi stehen klassisches Rennen, Time-Trial oder auch freies Erkunden der Strecke zur Verfügung. Einen ersten Eindruck vom Gameplay vermittelt euch das nachfolgende Video.