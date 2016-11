Biowares Mike Laidlaw: „Was wäre, wenn wir Jade Empire revolutionieren und es auf diese Weise zurückbringen?“

PC iOS andere

Auf die Fortsetzung des Rollenspiel-Klassikers Jade Empire warten die Fans bereits seit Jahren. Bisher hat Bioware jedoch nichts Konkretes dazu angekündigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Franchise tot wäre, wie Mike Laidlaw, der als Autor am 2005 veröffentlichten Original mitwirkte, kürzlich in einem Interview mit Game Informer klarstellte. Laut Laidlaw wird intern nach wie vor ständig über einen potentiellen Nachfolger diskutiert und offenbar gibt es noch zahlreiche Mitarbeiter, die Interesse an einem weiteren Teil haben:

Es gibt noch eine Menge Leute im Studio, die an diesem Spiel mitgearbeitet haben und sich damit gerne wieder beschäftigen würden. Ich denke einer der Vorteile, wenn man nach langer Zeit darauf zurückkommt, ist nicht nur das starke Gefühl der Nostalgie in den Leuten, sondern auch das Überspringen einer ganzen Hardware-Generation, was wirklich aufregend ist, weil es sich nicht mehr wie eine einfache Evolution anfühlt. Wenn es nach dem geht, was man daraus machen kann, kommt es einer Revolution gleich. Und ich denke das ist etwas, was die Leute anzieht. Was wäre, wenn wir Jade Empire revolutionieren und es auf diese Weise zurückbringen? Das ist die Art von Gesprächen, die im Studio geführt werden.

Ob aus diesen Gesprächen irgendwann auch etwas Konkretes wird, bleibt abzuwarten. Zu einer Neuauflage des Originals würden die meisten Fans aber sicherlich auch nicht nein sagen...