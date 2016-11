Aus Xbox Preview wird Xbox Insider: Microsoft öffnet den Dienst für alle

XOne

Microsoft hat sein seit 2014 bestehendes Xbox One Preview Programm für Vorabtester einigen Änderungen unterzogen und gab nun diese über Xbox Wire bekannt. Der überarbeitete Dienst, bei dem ausgewählte Spieler neue Features der Konsole schon vor der Veröffentlichung testen und ihre Verbesserungsvorschläge einreichen können, heißt ab sofort „Xbox Insider Programm“ und soll schon in den kommenden Wochen für alle Besitzer der Redmonder Konsole zugänglich werden. Eine kleine Auswahl an Top-Previewern kann bereits heute einsteigen und sich die Neuerungen anschauen, die der Hersteller basierend auf dem Feedback der Community implementierte. Hier ein paar Highlights im Überblick:

Neuer Name für das Xbox Preview Dashboard - Xbox Insider Hub

Noch besser personalisiert, um euch mehr relevante Ankündigungen, Quests und Insider-Inhalte für einen schnelleren Zugang zu ausgewählten Spielen und Apps zu bieten.

Eine neue Benutzeroberfläche, die von der New Xbox One Experience inspiriert wurde, damit ihr schneller die richtigen Infos finden und solides Feedback abliefern könnt.

Neue Xbox Insider Profile, die eure wichtigsten Beiträge in den Vordergrund rücken.

Support für mehrere Nutzer an einer Konsole, für mehr Teilnehmer und Feedback.

Preview-Mitglieder, die den Dienst schon heute nutzen können, erhalten das Update automatisch (vorausgesetzt, ihr habt die Xbox Preview Dashboard App installiert und der Instant-on-Modus der Konsole ist aktiviert). Alternativ könnt ihr die App über den Bereich „Meine Spiele & Apps“ selbst aktualisieren. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.