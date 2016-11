Jugendschutz: Drogenbeauftragte will Altersfreigabe von Online-Spielen prüfen

World of Warcraft ab 9,70 € bei Amazon.de kaufen.

Marlene Mortler, Drogenbeauftrage der Bundesregierung, fordert eine Überprüfung der Altersfreigabe von Online-Spielen. Einerseits drängt sie auf die Umsetzung des schon häufig geäußerten Einwandes, bei der Alterseinstufung nicht nur auf Gewalt und Sexualität, sondern auch auf den Suchtfaktor von Spielen zu achten. Besonders bei Online-Rollenspielen wie World of Warcraft sieht sie ein ausgeprägtes System von Belohnungen und Strafen, das Spieler quasi dazu zwingt, immer weiter zu spielen. Ein Titel wie WoW sollte aufgrund dieser Suchtgefahr nach Meinung der CSU-Politikerin erst ab 18 Jahren freigegeben werden.

Auch am unteren Ende der Altersfreigabe sieht Mortler Handlungsbedarf. Spiele, die "ab 0" freigegeben werden, vermitteln ihrer Meinung nach den falschen Eindruck, dass diese Titel auch für Kleinkinder geeignet seien. Stattdessen fordert sie eine Mindestfreigabe aller Spiele "ab 3", um Eltern so für den Medienkonsum ihrer Kinder zu sensibilisieren: "Kein Kleinkind braucht ein Tablet, Smartphone oder einen Computer. In diesem Alter geht es darum, die reale und nicht die virtuelle Welt zu erobern," sagte Mortler im Gespräch mit DerWesten.de. Viele Eltern würden ihren Nachwuchs mit Computerspielen "ruhigstellen" – dagegen möchte sie vorgehen.

Allerdings sieht Mortler Probleme in der Umsetzung eines wirksamen Jugendschutzes. Eltern und Kinder würden sich generell kaum um Kennzeichnungen kümmern und gerade bei Online-Spielen gäbe es in der Praxis Schwierigkeiten. Daher fordert sie einerseits eine Verschärfung des Jugendschutzgesetzes, sodass Anbieter, die gegen die Altersfreigabe verstoßen, ähnlich belangt werden können, wie bei Vergehen gegen das Verkaufsverbot von Alkohol und Zigaretten. Andererseits sieht sie auch die Hersteller in der Pflicht und fordert eine Art Selbstverpflichtung, wonach Entwickler ihre Titel zum Beispiel so konzipieren, dass sie wirksame Schutzmechanismen in Form von Zeitbeschränkungen oder Filtermöglichkeiten bieten.