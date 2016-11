Resident Evil 7: Neue Teaser zeigen Tante Rhody und den „Schatten“ // Release-Zeitraum für die dritte Demo

PC XOne PS4

Capcom hat die zwei finalen Episoden seiner YouTube-Serie „The World of Resident Evil 7“ (VR-Preview) veröffentlicht. In den beiden Clips bekommt ihr das etwas unheimlich wirkende Tantchen Rhody und den „Schatten“ zu sehen, der sich von fliegenden Projektilen offenbar nicht wirklich beeindrucken lässt. Die erste Episode könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen. Die zweite haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.

Die Videos verraten darüber hinaus, dass der japanische Hersteller für den kommenden Monat mit Tape 3 „Resident Evil“ eine dritte Demo plant. Einen konkreten Release-Termin nennt Capcom nicht, nur, dass es Anfang Dezember erscheint. Auch zum Inhalt wird nichts gesagt. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Das fertige Spiel soll hierzulande im kommenden Jahr, am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.