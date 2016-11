PC

Schon in der Vorbereitungsphase könnt ihr viel Zeit verbringen.

Das tierische Kampagnenteam

Die regionalen Wähler und Unterstützer wollen unterschiedlich bespielt werden.

Runde für Runde auf Stimmenfang

Die finale Wahl macht das Ganze am Ende noch mal spannend.

Fazit

Rundenbasierte Wahlkampfsimulation

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Strategischer Präsidentschaftswahlkampf mit Tieren.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Habt ihr trotz des großen Finales im US-Wahlkampf noch nicht genug von emotionsgeladenen Reden, Skandalen, Wahlprognosen und Wendungen auf den letzten Metern? Dann könntegenau das richtige Strategiespiel für euch sein. Hier schlüpft ihr in die Rollen eines Wahlkampfmanagers, um eurem Präsidentschaftskandidaten zum Sieg zu verhelfen.Schon zu Beginn entscheidet sich ein Teil eurer Wahrkampf-Strategie. Neben der rein optischen Bestimmung eines Kandidaten in Tiergestalt (Affe, Stier, Adler und viele weitere), wählt ihr auch einen sich auf das Spiel auswirkenden Vor- und Nachteil eures Politikers. Dies wäre beispielsweise ein gutes Aussehen, das eurem Politiker zu mehr Spendengelder verhilft. Im nächsten Schritt wählt ihr eine Insel auf der ihr euch zur Wahl stellt. Diese sind an reale Länder, wie den USA oder Großbritannien angelehnt und in Regionen aufgeteilt. Jede Region hat dabei ein eigenes Klientel, das bestimmte Themen bevorzugt.Der letzte Schritt in der Spielvorbereitung ist das Besetzen eures Wahlkampfteams, das aus drei Mitarbeitern besteht. Hier stehen euch verschiedene Tiere zu Auswahl, die spezifische Rollen besetzen. So kann beispielsweise der Anwalt Skandale beseitigen und der Aktivist besonders gut Kundgebungen durchführen. Diese unterschiedlichen Charaktere bereisen im Spiel rundenbasiert die Regionen der Karte und führen jeweils Aktionen durch, um die jeweiligen Wähler der Region für euren Kandidaten zu gewinnen.Die Wahl eurer Startregion hat dadurch einen großen Einfluss auf den Spielverlauf, da ihr eure Teammitglieder üblicherweise in jeder Runde nur in eine Nachbarregion bewegen könnt. Somit werdet ihr zu Beginn einer Partie zunächst einen eher lokalen Wahlkampf bestreiten, was auch für euren KI-Konkurrenten gilt. In den Regionen führt ihr dann Aktionen aus, die unterschiedlich viel eurer in jeder Runde vorhandenen Logistikpunkte kosten. So könnt ihr Wähler durch Kundgebungen für eure nächste Wahlkampfveranstaltung aktivieren, die jeweils drei einflussreichen Personen mittels kleiner Geschenke auf eure Seite ziehen oder auch ein paar Leute bestechen. Letzteres ist eine Quelle von Skandalen, die sich zunächst in Regionen sammeln und später aufgedeckt werden könnten.Dabei stellt ihr jeweils ein, wieviel eures Budgets ihr ausgeben wollt, wovon der Wirkunsgrad abhängt. Dieses Budget solltet ihr regelmäßig durch das Einholen von Spenden in den Regionen befüllen, denn jede Runde müsst ihr die Gehälter eures Teams bezahlen. Die Spendenhöhe wird dabei durch die Gunst der einflussreichen Person der Region bestimmt. Daneben kommen die Boni und Mali der verschiedenen Rollen eurer Teammitglieder bei jeder Aktion zum Tragen. So lasst ihr euer Team Runde für Runde die Landkarte beackern und auf Ereignisse reagieren, bis nach einer zuvor festgelegten Rundenzahl die Wahl ansteht.Diese ist dann noch einmal spannend. Hier machen die zuvor noch unentschlossenen Wähler den Unterschied. So können auch bereits verloren geglaubte Staaten doch noch gewonnen werden, falls eurer politisches Programm dies hergibt. So erfahrt ihr erst am Ende des standardmäßig 30 Tage dauernden Wahlkampfes, ob eure Strategie erfolgreich war.Political Animals bildet viele Mechanismen des amerikanischen Wahlkampfs in einem Rundenstrategiespiel ab. Das Ganze ist recht komplex modelliert und die individuelle Kandidaten- und Teamauswahl sowie verschiedene bespielbare Länder bieten euch wiederspielwert. Zusatzinhalte können freigespielt werden. Die Grafik ist im Comicstil gehalten und das Spiel liegt komplett auf deutsch vor – auch wenn wenige Hinweise nicht vollständig übersetzt wurden. Die gut einstündigen Partien setzen ein strategisches Vorgehen voraus, um die Wahl zu gewinnen, und die KI ist ein herausfordernder Gegner.