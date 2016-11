Mass Effect - Andromeda: Ankündigungstrailer, Multiplayer-Beta und Versionsüberblick // Teil 2 und 3 ab sofort abwärtskompatibel für Xbox One

PC XOne PS4

Anlässlich des N7-Day, der passend am 7. November abgehalten wurde, gab Bioware gestern zahlreiche Infos zu Mass Effect - Andromeda bekannt. Unter anderem wurde in diesem Rahmen der Ankündigungstrailer veröffentlicht, der euch erste Eindrücke zu der Spielwelt und den Charakteren vermittelt. Zusammenhängende Spielszenen enthält das Video allerdings nicht – neues Ingame-Material soll es erst am 1. Dezember während der Video Game Awards zu sehen geben.

Wie mittlerweile bestätigt wurde, wird Mass Effect - Andromeda wie zuletzt Mass Effect 3 (im Test, Note 9.5) wieder einen Multiplayer-Modus an Bord haben. Wie dieser allerdings im Detail aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Vor der Veröffentlichung soll eine Betaphase stattfinden, Interessierte können sich auf dieser Seite für den Testlauf anmelden.

Zum Release wird Andromeda in mehreren Versionen zur Verfügung stehen. Die Standard-Version enthält für Vorbesteller neben dem eigentlichen Spiel eine Weltraumforscher-Rüstung, einen Skin sowie ein Booster Pack für den Multiplayer. Die Deluxe Edition kommt mit weiteren Skins, dem Soundtrack (als Download) sowie einem Deluxe-Starterpack für den Multiplayer. Die Super Deluxe Edition packt dann nochmals Super Deluxe Booster Packs on top. Zu guter Letzt wird auch eine Collector's Edition angeboten. Die enthält ein Modell des Nomad-Fahrzeugs, wahlweise auch ferngesteuert, das Spiel ist hier aber nicht enthalten. Die Preise für den Nomad liegen bei 99 Dollar beziehungsweise 199 Dollar.

Darüber hinaus gab Larry Hryb von Microsoft bekannt, dass die Xbox-360-Versionen von Mass Effect 2 und Mass Effect 3 nach dem ersten Teil ab sofort ebenfalls abwärtskompatibel für die Xbox One sind. Solltet ihr die Spiele bisher noch nicht in eurer Sammlung haben, könnte sich zudem eine Mitgliedschaft bei EA Access lohnen – dort steht die komplette Trilogie zum Download bereit.