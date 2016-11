PC XOne PS4

Call of Duty - Infinite Warfare ab 46,00 € bei Amazon.de kaufen.

In dieser News könnt ihr euch die Audiofassung unserer Wertungskonferenz zu Call of Duty - Infinite Warfare anhören. Das Video findet ihr an dieser Stelle. Dort habt ihr wie gewohnt auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und mit uns sowie unseren Usern zu diskutieren.

Es ist mal wieder Wertungskonferenz-Zeit: In dieser geht es um das brandneue Infinite Warfare, dem neuesten Teil der langlebigen Call of Duty-Serie. Diese räumte in der Vergangenheit fast immer hohe Noten im Multiplayer-Bereich ab – gilt das auch 2016? Das verraten euch Christoph Vent und Jörg Langer in diesem knapp 20minütigen Video, das auch eine Erörterung der Solo-Wertung im Vergleich zu Battlefield 1 und Titanfall 2 enthält.

Viel Spaß beim Anhören!