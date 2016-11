Call of Duty - Infinite Warfare: Knapp 50 Prozent weniger Launch-Verkäufe als bei Black Ops 3

PC XOne PS4

Call of Duty - Infinite Warfare ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit dem jüngst erschienenen Call of Duty - Infinite Warfare (im Test) konnte Activision offenbar nicht ganz so viele Spieler wie erhofft begeistern. Nachdem VGChartz schon im Sommer dieses Jahres über schleppende Vorverkäufe berichtete (siehe unsere News: Call of Duty - Infinite Warfare: Vorbestellerzahlen angeblich ziemlich schwach), gibt es nun auch erste Aussagen in Bezug auf die Verkaufszahlen. Aktuellen Berichten zufolge hat der Titel knapp 50 Prozent weniger Launch-Verkäufe, als der Vorgänger Call of Duty - Black Ops 3 (Testnote: 8.5) generiert.

Die Tatsache, dass das Spiel, anders als Black Ops 3, keine Last-Gen-Plattformen bediente, hatte darauf offenbar wenig Einfluss, denn selbst wenn man diese nicht mit einbezieht, liegt Infinite Warfare noch 43,6 Prozent hinter dem Spiel von Treyarch zurück. Von einem Verkaufsflop ist der Titel aber dennoch weit entfernt, denn in Großbritannien legte Infinite Warfare in diesem Jahr immerhin den zweitgrößten Launch nach FIFA 17 (Testnote: 8.5) hin. Activision selbst gab im letzten Geschäftsbericht an, dass man diesmal mit weniger Verkäufen rechnet, weil es sich bei Infinite Warfare um eine neue Nebenserie handelt, während Black Ops 3 bereits etabliert sei.

Die PC-Spieler sind von dem neusten Ableger eher weniger begeistert. In den zahlreichen negativen Kommentaren auf Steam werden unter anderem Punkte wie die kurze Story-Kampagne, das Gameplay (Movement, Waffen-Handhabung, schlechtes Balancing) und auch technische Dinge (Startprobleme, Lags) kritisiert. Auf Metacritic erreichte der Titel eine User-Wertung von 2,4 Punkten. Laut Steam-Charts waren bisher zu den Höchstzeiten maximal rund 15.000 PC-Spieler gleichzeitig im Spiel unterwegs. Bei Black Ops 3 waren es noch 60.000 Spieler.