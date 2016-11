GOG Connect lässt euch aktuell 20 Titel aus eurem Steam-Account übertragen

CD Projekts Online-Plattform GOG bietet euch erneut die Möglichkeit 20 ausgewählte Spiele von Steam über die Connect-Funktion auf euren GOG-Account zu übertragen und diese so künftig DRM-frei zu spielen. Das Angebot ist immer zeitlich begrenzt, da diese Funktion laut GOG nur mit der Unterstützung der jeweiligen Entwickler und Publisher angeboten werden kann. Wenn ihr die Titel also in eurer Steam-Bibliothek besitzt und sie gerne in eure GOG-Bibliothek „kopieren“ möchtet, solltet also nicht allzu lange damit warten. Folgende Spiele stehen zur Auswahl:

Alien Shooter + Erweiterungen

Baphomets Fluch: Director's Cut

Baphomets Fluch 2 - Der Spiegel der Finsternis

Eador - Genesis

Frozen Cortex

Frozen Synapse

Hunie Pop

Metro 2033 Redux

Moto Racer

Moto Racer 2

Moto Racer 3: Gold Edition

Risk of Rain

Sins of a Solar Empire - Rebellion: Ultimate Edition

Starbound

The Witcher Adventure

The Witcher: Enhanced Edition

The Witcher 2 - Assassins of Kings: Enhanced Edition

Vangers

Worms World Party: Remastered

Zombie Shooter

GOG weist darauf hin, dass die Steam-Datenschutzeinstellungen auf „öffentlich“ gesetzt sein müssen, um den Vorgang abschließen zu können. Die Verknüpfung der Konten ist zudem dauerhaft, ihr solltet euch den Schritt also gut überlegen. Im FAQ-Bereich könnt ihr genau nachlesen, wie der Vorgang funktioniert und die Titel dort auch gleich eurer GOG-Bibliothek hinzufügen. Mit der Zeit soll noch die Übertragung weiterer Spiele angeboten werden.