Left 4 Dead: Verschollene Kampagne nach 8 Jahren erschienen

PC

Left 4 Dead ab 39,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die Turtle Rock Studios haben überraschend eine neue Erweiterung für den 2008 erschienenen Survival-Coop-Shooter Left 4 Dead (als Video-Test in der "Stunde der Kritiker") veröffentlicht. Die Kampagne "Dam It" war ursprünglich bereits für das Hauptspiel vorgesehen, geriet dann aber aus nicht näher genannten Gründen in Vergessenheit. Die Erweiterung verbindet die bereits erschienenen Kapitel "Dead Air" und "Blood Harvest" und bietet zusätzlich zwei neue Survival Maps.

Das Addon ist komplett spielbar, enthält jedoch einige Fehler, die laut den Entwicklern auf den alten Code von früher zurückzuführen seien. Hinweise zur Installation und zu den weiteren Inhalten von "Dam It" findet ihr auf der Download-Seite, die wir in den Quellen verlinkt haben. Die Kampagne ist nur für den PC erhältlich, dafür aber kostenlos verfügbar. Weitere Gratis-Inhalte findet ihr auch in unseren Left-4-Dead-Nachschub-Report.