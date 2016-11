PS4 Pro ab 399,00 € bei Amazon.de kaufen.

So langsam weiß Christoph ganz genau Bescheid: Wenn Jörg schon sagt, dass der neueste Montagmorgen-Podcast mal wieder eine kürzere Ausgabe werden soll, dann läuft es am Ende eigentlich auf das genaue Gegenteil hinaus. So auch heute, denn am Ende liegt die Laufzeit erneut knapp über der 40-Minuten-Grenze. Aber es gab auch genug zu diskutieren und bekanntzugeben. Worüber die beiden im Detail reden, das entnehmt ihr der folgenden Liste:

00:37 Einen herzlichen guten Morgen an Jörg, Christoph und die Zuhörer

01:08 Jörg äußert sich noch mal zum Thema "kommerzielle Podcasts"

02:59 Was haben wir in den vergangenen Tages alles gespielt?

03:14 Bei Christoph waren es Battlefield 1 und Infinite Warfare im MP

03:27 In Sachen CoD verweist er aber vor allem auf den heute kommenden Test

03:55 Jörg hängt in einem Stripclub von Persona 4 Golden fest

07:00 Die neueste Staffel 24 und Rückblick: Jörg und Christoph sind sich einig

und Rückblick: Jörg und Christoph sind sich einig 10:27 Die Vorschau beginnt mit dem MP-Test zu Infinite Warfare

10:35 Für Eagle Flight VR hat Jörg das richtige Lied parat (Achtung: Gesang)

11:35 Mick Schnelles erste Rückmeldung zum Transport Fever -Test

-Test 11:55 Unsere aktuellen Planungen für die Dishonored 2 -Berichterstattung

-Berichterstattung 13:02 Auch Watch Dogs 2 steht in den Startlöchern

steht in den Startlöchern 13:26 Die PS4 Pro stellen wir euch mit Auspack- und Vergleichsvideos + Fazit vor

15:14 Das NES Mini präsentieren wir im 50-Minuten-Video inklusive aller Spiele

16:17 Thema der Woche: Die PS4 Pro . Was wird sie bringen, insbesondere für Nicht-4K-Besitzer? Wir sagen euch, was sich die Hersteller im Allgemeinen und im Detail haben einfallen lassen. Außerdem gehen wir auf die umworbene Funktion "HDR" und ein vorhandenes Problem in Verbindung mit der Playstation VR ein.

22:58 Die Redaktion ist unentschlossen: Auf welcher PS4 sollen wir demnächst Spiele testen? Sollen wir der technisch besten Version den Vorrang geben? Teilt uns gerne eure Meinung mit.

25:37 Die Redaktion ist fast voll -- ein Zwischenstand zur Weihnachtsfeier

27:22 Die Userfragen: Mantarus möchte uns über Premium hinaus unterstützen

möchte uns über Premium hinaus unterstützen 30:26 Warmwasserboiler vermisst einen Test zu Modern Warfare Remastered

vermisst einen Test zu 31:10 Mantarus nochmal, diesmal möchte er auf unsere Steckbriefe verlinken

31:47 Sonyboy interessiert unsere Meinung zur Blizzcon 2016, ...

33:25 ... wünscht sich Roland Austinat als Gast im MoMoCa, ...

34:16 ... und fragt, ob wir mit so vielen Kommentaren zur Podcast-News gerechnet haben

37:06 Nuwanda möchte wissen, ob wir nachschauen, wie häufig Artikel geklickt werden

39:58 Der nicht-kommerzielle Podcast verabschiedet sich

