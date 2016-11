Nintendo Switch: Arbeiten am neuen Mario-Spiel laut Insider so gut wie abgeschlossen

andere

Während Nintendo sich konkrete Details zu seiner kommenden Konsole Nintendo Switch und dem Release-Lineup für die geplante Präsentation im Januar aufspart (mehr dazu hier: Nintendo Switch: Termin für die echte Präsentation ist der 13.1.2017), nutzen verschiedene Insider die Zeit, um angebliche Details zur Hardware und Spielen zu twittern. Die neuesten „Infohappen“ kamen von der bekannten Insiderin Emily Rogers und diesmal dreht sich alles um das neue Mario-Spiel, das bereits kurz im ersten Vorstellungsvideo der Switch zu sehen war.

Laut Rogers sei der Titel „praktisch fertig“ und könnte nach ihrer Einschätzung eher als Launchtitel für die Konsole fungieren, als das ebenfalls mit Spannung erwartete The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview). Es sei zwar denkbar, dass das neue Link-Abenteuer ebenfalls bis März des kommenden Jahres fertig sein wird, allerdings sei der neue Mario-Titel „viel weiter in der Entwicklung fortgeschritten, als viele denken“. Sie merkte an, dass manche Leute aufgrund von einigen früheren Aussagen des Serienschöpfers Shigeru Miyamoto glauben würden, dass Nintendo den Titel nicht vor der E3 2017 vorstellen würde, was falsch sei.

In einem weiteren Tweet äußerte sie sich auch zu den Erkundungsmöglichkeiten des Mario-Spiels und gab an, dass diese „viel umfangreicher als in Super Mario 3D World (Testnote: 9.0) und Super Mario Galaxy sein werden. Ob es zusätzlich zur normalen Spielwelt auch irgendwelche Nebenwelten geben wird, konnte sie allerdings nicht sagen.