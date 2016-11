Art For The Players: Sony veröffentlicht erstes eigenes Malbuch

Folgendes Szenario: Ihr sitzt vor dem TV. Die PlayStation 4 läuft und zaubert wunderbare Bilder auf den Schirm. Ihr seht Nathan Drake, den Helden der Uncharted-Reihe, wie er an einem Felsvorsprung hangelnd über einen tiefen Abgrund schwebt und denkt euch: "Dieses Shirt in magenta und dazu die passenden mintgrünen Hosen. Das wäre jetzt was!" Ok, wir geben zu, dass dieses Szenario eher unwahrscheinlich ist. Trotzdem verschafft Sony uns nun Abhilfe, falls wir doch mal in den Shopping-Queen-Modus verfallen und das Bedürfnis verspüren, unsere Spielfigur grundlegend umzustylen.

Mit dem Malbuch Art For The Players, das von Kings Road Publishing verlegt wird, liefert Sony euch ein Heft mit all euren Lieblingsspielfiguren zum Ausmalen. Egal ob Drake, Kratos, die Lemminge, Szenen aus WipeOut oder Tearaway, selbst die Gothic-Welt Yharnam aus Bloodborne bleibt nicht verschont und kann ab sofort, je nach Skill mit Tusche und Pinsel oder Wachsmalern, farblich neu interpretiert werden. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Erhältlich ist der Spaß seit dem letzten Freitag, dem 4. November 2016 und kostet auf Amazon aktuell 11,49 Euro.