Dieses Langer lästert könnt ihr euch auch anhören, siehe unten.



Früher, so in den späten 80ern bis mittleren 90ern, war es sehr schwer für die Spielehersteller: Der Spielemarkt war noch kein großer, und in den Prä-Internetzeiten fiel es schwer, die Interessenten überhaupt irgendwie zu erreichen. Entsprechend großen Einfluss hatten damals Spielemagazine: Sie waren die Gatekeeper zwischen Zielgruppe und Produzenten, sie machten Spiele überhaupt erst bekannt. Ihre Bewertungen waren für nicht wenige Leser die einzige Kaufberatung – es gab ja nicht mal viele Freunde, die spielten. Wer ergo als Hersteller die Journalisten nicht mit Vorabversionen versorgte, existierte mit seinen Titeln quasi nicht. Wer sich nicht beeilte, ihnen frühzeitig Testmuster zukommen zu lassen, konnte im Verkaufsregal richtig abstinken, einfach, weil die Publicity und die Kaufempfehlung fehlten. Dafür trugen die Hersteller das Risiko, dass ein Test, aus ihrer Sicht, auch nach hinten losgehen konnte.

Im darauffolgenden Jahrzehnt, so bis Mitte der Nullerjahre, wuchs der Markt gewaltig, und wuchsen auch die Spielemagazine. Dadurch blieb ihre Bedeutung groß, obwohl sich bereits ein Ende der Meinungsvorherrschaft einiger weniger Printhefte abzeichnete: Kostenlose Internet-Publikationen machten den Tote-Bäume-Platzhirschen erst wenig, dann immer mehr Konkurrenz. Vor allem wandelte sich die Zielgruppe Spieler vom Freak und Experten zum Mainstream-Publikum.

Dennoch hatte eine Titelstory in einem führenden Magazin wie GameStar noch sehr messbare Auswirkungen auf die Verkaufszahlen, wurde nach schlechten Testergebnissen teils erbittert vom Hersteller protestiert und im Einzelfall auch der Anwalt eingeschaltet. Es wurde versucht, Exklusivdeals mit Wertungszusagen zu verbinden, was beim einen Chefredakteur klappen mochte, beim anderen nicht. Weiterhin aber bekamen Magazine ihre Testmuster in der Regel so früh, dass genügend Zeit war, die Spiele bis zum Drucktermin ausgiebig zu spielen, und das heißt: meist mehrere Wochen vor Erscheinen des Hefts und des Spiels.

Noch mal gut zehn Jahre später sieht die Lage ganz anders aus, und damit sind wir beim Thema Spätbemusterung. Für die Geistesgrößen unter den Lesern: Das hat weder etwas mit dem Anmalen von Weihnachtsmännern zu tun noch mit Ursula von der Leyen, sondern mit dem nicht mehr rechtzeitigen Bemustern von Redaktionen mit Spielen.

Immer mehr Hersteller – mir fallen auf Anhieb Activision, Electronic Arts, 2K Games und Bethesda ein, und im Falle von No Man’s Sky auch Sony – schicken ihre Testmuster erst einen Tag vor Release an die Redaktionen, teils sogar erst am Release-Tag. Nun hatten auch in der Vergangenheit zwei der eben genannten Hersteller das rechtzeitige Zusenden immer wieder mal „vergessen“, zufälligerweise immer bei voraussichtlichen Gurken – was Redaktionen wie GamersGlobal jedoch bald mitbekamen und fortan in solchen Fällen rechtzeitig im Handel vorbestellten. Doch ein Civilization 6 zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und dem Release am Freitag zu testen, ist natürlich vollkommen unmöglich. Für quasi jedes Spiel ist das unmöglich.

Was also steckt dahinter? Glaubt man Bethesda, sind es wohl gutherzige egalitäre Bestrebungen – Spielejournalisten und YouTuber, Streamer und Spieler, ein jeder soll zur selben Zeit mit dem Genuss des Spielekunstwerks beschenkt werden. Ich darf zitieren: „Wir wollen, dass jeder, die Medien mit eingeschlossen, unsere Spiele zur gleichen Zeit erlebt.“

Das natürlich ist zwar eine Wunschäußerung, aber keine Begründung. Es geht doch bei der frühzeitigen Bemusterung nicht um Klassenunterschiede oder um einen Gefallen – es geht darum, dass die Spielejournalisten ihren seit Jahrzehnten definierten Job machen können. Nämlich Rezensionen zu Spielen (die nun mal komplexe Angelegenheiten sind und allermindestens doppelt so lange dauern wie ein Film und zudem viel mehr kosten) allerspätestens zum Release zu veröffentlichen. Damit Spieler, die sich für den Titel interessieren, eine unabhängige Testermeinung erhalten, die sie vor Fehlausgaben warnt oder auf Perlen hinweist.

Das von Bethesda nachgeschobene „Wir verstehen, dass einige von euch im Vorfeld die Reviews lesen wollen, um eine Kaufentscheidung treffen zu können und wenn dies der Fall ist, ermutigen wir euch dazu, zu warten, bis eure Lieblingstester ihre Meinungen mit euch teilen.“ ist für mich der blanke Hohn. Denn nachweislich ist das Interesse an einem Spiel direkt vor Release am größten, wer regelmäßig später als andere testet, verliert Auflage oder Klicks. Das wissen auch die Hersteller. Aber sie glauben sich diese Politik mehr und mehr leisten zu können, weil es heute so viele andere Kanäle als nur unabhängige Spieletester gibt.



Das späte Zusenden von Testmustern dient nur einem: den Herstellern. Denn der größte Schaden, wenn wir nicht vor einer Gurke warnen können, entsteht direkt um den Release-Tag herum: Dann wird überproportional am meisten gekauft. Und dann werden auch die Vorbestellungen an die Haustür geliefert (die man sonst noch abbestellen oder annahmeverweigern könnte). Und die Hersteller setzen gleichzeitig alles daran, die Kundschaft schon Wochen und Monate vor dem Release zum Kauf zu animieren, mit Vorverkaufsboni, Day-1-Special-Editions und Co.

Auch bei kritischen Redaktionen werden Vorversionen oder Preview-Events nur in seltensten Fällen zu einer Vorverurteilung führen: Schon aus Professionalität heraus will man nicht vorschnell urteilen. Nur die Testversion ist in Gänze testfähig, enthält alle Levels, die finale KI und so weiter. Im Vorfeld kann der Publisher wunderbar steuern, was gezeigt wird, im besten Fall entsteht ein Hype– doch den möglichen Dämpfer durch nicht so tolle Bewertungen will man gerne ausschließen oder eben möglichst weit nach hinten verschieben.

Beispiel Civilization 6: Obwohl ich fast Tag und Nacht spielte und testete und schnitt und schrieb, gelang es mir erst Montgabends, dreieinhalb Tage nach Release, ein Testvideo zu veröffentlichen und erst am Mittwochnachmittag den Test. Das war in beiden Fällen noch schneller als bei einigen Mitbewerbern, die ja auch vernünftig testen wollen, aber vielleicht weniger bereit sind, das Wochenende komplett zu opfern.

Was wir mit Mühe schafften, war eine Stunde der Kritiker abends am Freitag, dem Release-Tag. Doch darin konnte ich die Künstliche Intelligenz nur sorgenvoll erwähnen, statt sie zu verurteilen, an die Wand zu stellen und viermal zu erschießen, wie ich es dann im Testbericht tat. Und ich kam zum Schluss: „Werde auf jeden Fall weiterspielen.“ In dieser Hinsicht war die SdK auch nur eine Fortsetzung des Hersteller-Marketings mit anderen Mitteln. Sie wäre zwar bei rechtzeitiger Bemusterung nicht anders ausgefallen. Doch spätestens am Releasetag hätte ich per Test den guten Ersteindruck gleich relativieren können.

Oft dienen ja den Herstellern (und manchen Spielern, die nicht genau nachdenken) die häufig gewordenen Day-1-Patches als Argument. „Ihr tut dem Spiel unrecht, wenn ihr es ‚unfertig’ testet!“. Aber erstens ist nicht jeder ständig online mit seiner Konsole oder kann sich mal eben kurz Gigabyte-weise Patches runterladen – genau mit dieser Begründung verschob Square-Enix Final Fantasy 15 noch mal um zwei Monate nach hinten, ob sie nun wahr ist oder nicht.

Zweitens gilt: Es tut sich schlichtweg nicht mehr viel in den letzten paar Wochen bei Spielen, die ja fast immer Jahre in der Entwicklung sind.

Natürlich können Day-1-Patches noch Neuerungen einführen oder Bugs korrigieren. Aber dann aktualisieren wir gerne unseren Testbericht und streichen etwa den Tadel für ruckelige Grafik. Vor allem: Einen Patch ausprobieren, dauert ein oder zwei Stunden und kann problemlos noch am Release-Tag erfolgen. Das Spielen selbst aber dauert 10, 20 oder wie-viel-auch-immer Stunden. Wird also mit der Begründung „Day 1 Patch“ der Test erst kurz vor Release erlaubt vom Publisher, verschiebt er damit in aller Regel den Test – der ja auch noch videogeschnitten oder geschrieben und gelayoutet werden muss – um mehrere Tage.

Selbst bei No Man’s Sky, bei dem der Day-1-Patch mehr änderte als bei irgendeinem anderen Spiel der jüngeren Vergangenheit, änderte sich dadurch am Spielgefühl nichts Wesentliches mehr. Ich habe es ja erlebt: erst 25 Stunden mit der ungepatchten und übrigens selbstgekauften Verkaufsversion, dann 15 Stunden mit der gepatchten — in der ich dann weiterkam als vorher, wegen einigen Nerfs, vor allem aber, weil ich wusste, wie der prozedurale Hase läuft. Meine Wertung für No Man's Sky wäre nach den ersten 25 Stunden dieselbe gewesen wie nach 40.

Immer öfter gibt es auch Einschränkungen wie „Videos sind ab sofort erlaubt, abschließende Testwertungen erst in einer Woche, nach Release.“ Aber ist das nicht dennoch furchtbar nett vom Hersteller, schließlich können bewegte Bilder nicht lügen? Ja und nein. Denn von solchen Regeln profitieren vor allem Letsplayer, die bei den Herstellern sowieso wohlgelitten sind: Selten geht es bei ihnen um Kritik, meistens aber um das mehr oder weniger begeisterte Vorspielen. Oder schlicht um einen aktuellen (und wohl nicht selten vom Hersteller bezahlten) Bewegtbild-Hintergrund für Labereien über Gott und die Welt. Letsplayer dienen den Herstellern als wohlgefällige Marketing-Instrumente, man hat bei ihnen kaum das Risiko, dass das Multimillionen-Dollarspiel gar nicht so gut wegkommt wie gehofft. Bei Spielejournalisten hingegen schon.

In diesem Zusammenhang sind für mich übrigens Mitbewerber, die generell keine Wertungen mehr vergeben, auf dem Holzweg: Schon klar, dass man sich mit einer Note eigentlich nur unbeliebt machen kann – bei Herstellern und Fanboys, wenn sie „zu niedrig“ ist, bei Hatern und der Ihr-seid-doch-eh-gekauft-Fraktion, wenn sie „zu hoch“ ist. Und natürlich drückt eine Zahl nicht perfekt aus, wie gut ein Spiel ist. Aber die Zahl ist eben eine klare Aussage. Man nagelt sich damit fest, sie muss zum Testbericht passen, sonst wird man unglaubwürdig. Man kann sich bei ihr nicht rausreden, dass man das ja alles irgendwie anders gemeint hat.

Gar keine Frage: Anno 2016 haben Spielemagazine längst nicht mehr die Bedeutung, die sie vor 20 Jahren hatten. Und ich will so ehrlich sein und sagen, dass ich dieser verlorenen Bedeutung nachtrauere. Aber auch mündige Spieler sollten das Problem erkennen: Je später die ernsthaften Tester ihre Muster bekommen, desto unwichtiger werden Spieletests an sich. Schnellschuss-Tests greifen die Klicks ab, vernünftige Tests kommen selbst bei großem Einsatz zu spät. Und umso größer wird die Möglichkeit der Hersteller, über Previews, Letsplay-Kindereien, Werbung und eigene (Video-) Kanäle auch für mittelprächtige Spiele viele Käufer zu finden. Ich zumindest sehe eine Korrelation zwischen dem späten Versand der Mafia 3-Testmuster und dem Umstand, dass Mafia 3 laut 2K der sich „am schnellsten“ verkaufende Titel ist, den der Hersteller je hatte.

Also, liebe erfahrene Spieler, boykottiert Spiele, bis es echte Tests zu ihnen gibt!

Da aber das bewusste Abwarten von Testberichten selbst erfahrene Spieler nur schwer hinbekommen – als Serienfan das ganze erste Wochenende auf Civilization 6 verzichten?! – geht mein eigentlicher Appell an die Publisher: Klar schießen wir euch via Testwertung gegen den Bug, wenn ihr schlechte Spiele herausbringt. Aber genauso bewerten wir gute Spiele gut und sorgen so für zusätzlichen Kaufanreiz. Kluge Spieler sind zudem Multiplikatoren, die anderen von ihren guten Erfahrungen erzählen – also nehmt sie weiterhin ernst, und schielt nicht nur auf die Einkaufszentrum-Jugend, die nach Hörsagen, TV-Werbung und Cover kauft.

Schickt uns deshalb, werte Hersteller, Testmuster eine Woche vor Release, und aufwändige RPGs und Strategiespiele gerne auch zwei Wochen vorher! Indem ihr uns weiterhin unseren Job auszuführen erlaubt, sorgt ihr für Hygiene in der Spielebranche und könnt euch weiterhin mit überlegenen Produkten vom Mitbewerb absetzen, statt nur über das Marketingbudget. Das sollte Herstellern, die an ihre Produkte glauben, doch eigentlich nicht schwerfallen!

Euer Jörg Langer