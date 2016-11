Major Nelson: „Sony stellt eine Menge Schecks für Third-Party-Exklusivinhalte aus. Wir investieren in andere Dinge“

XOne

Xbox One ab 249,99 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb hat im Rahmen der aktuell in Melbourne stattfindenden PAX Australia 2016 über die Exklusivinhalte der Third-Party-Hersteller gesprochen. Wie er anmerkte, sei Sony in dieser Konsolengeneration mehr darum bemüht sich diesen Content zu sichern, während Microsoft lieber in andere Dinge investiere: