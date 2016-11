Her Majesty's Spiffing - The Empire Staggers Back: Release des Science-Fiction-Adventures erst nächsten Monat

PC XOne PS4 Linux MacOS

Ursprünglich sollte das Science-Fiction-Adventure Her Majesty's Spiffing - The Empire Staggers Back bereits letzten Monat erscheinen. Wie nun bekannt wurde, wird der Indie-Titel erst am 7. Dezember starten. Offenbar benötigen die Entwickler von Billy Goat Entertainment zuvor noch etwas Zeit für letzte Feinarbeiten.

Her Majesty's Spiffing - The Empire Staggers Back ist ein in 3D-Grafik gehaltenes Point & Click-Adventure, das neben klassischen Rätseln und witzigen Charakteren auch eine gehörige Portion Humor verspricht. Einen Eindruck vermittelt das unten eingebundene Video. Erhältlich sein wird der Weltraum-Jux zunächst für PC (Steam) sowie Xbox One. Möglichst zeitnah soll aber auch eine Fassung für PlayStation 4 erscheinen.