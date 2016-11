Nintendo Switch: Neue Gerüchte zum Release-Termin, Preis und den Bundles

andere

Die bekannte Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale hat auf ihrem Twitter-Account angebliche Details zum Release-Termin der Nintendo Switch veröffentlicht. Wie es in dem Tweet heißt, soll Nintendo den 17. März des kommenden Jahres als Veröffentlichungsdatum für die PAL-Regionen festgelegt haben. In der gleichen Woche soll das Gerät dann auch weltweit in den Handel kommen. Nintendo selbst hat bisher lediglich den Monat bestätigt. Eine offizielle Bekanntgabe soll im Januar 2017 bei einer neuen Präsentation der Konsole erfolgen (siehe auch unsere News: Nintendo Switch: Termin für die echte Präsentation ist der 13.1.2017).

In einem weiteren Tweet schrieb Dale, dass ihre Nintendo-Quelle von einer Konsole ohne Region-Lock sprach. Eine andere Quelle will zudem Details zum Preis und den geplanten Launch-Bundles erfahren haben. Wie die Website Mobi Picker berichtet, soll Nintendo zum Release neben der Standard-Konsole, die 260 US-Dollar kosten soll, noch zwei verschiedene Pakete planen. Das eine soll mit dem neuen Mario-Spiel zum Preis von 300 US-Dollar angeboten werden, während das zweite Bundle für 340 US-Dollar neben der Konsole das neue The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) und den Pro Controller umfassen soll. Warten wir ab, ob sich diese Gerüchte im Januar bestätigen.