WoW Legion: Neuer Raid in Patch 7.2 und mehr enthüllt

Nachdem der Patch 7.1 "Return to Karazhan" kürzlich erschienen ist, arbeiten die Entwickler von World of Warcraft zunächst an dem kleineren Patch 7.1.5, indem die Kampfgilde in die dritte Saison geht, sechs Pandaria-Dungeons via Zeitwanderung für aktuelle Charaktere der höchsten Stufe verfügbar sind, zusätzlichen Mini-Feiertagen sowie einem größeren Update an den Klassen, die seit Release von Legion nur marginal angepasst wurden. Der Patch 7.1 wird demnächst auf die Testserver gespielt.

Deutlich mehr Content bietet Blizzard dann im großen Inhaltsupdate 7.2, das Anfang 2017 erscheinen soll. Im Fokus ist da der neue Raid mit dem verheissungsvollen Namen Das Grabmal des Sargeras. Dabei geht es zurück in das Gebiet Verheerende Küste, indem ihr neben dem Raid eure Klassenordenskampagne weiterführen und eure Artefakt-Waffe mit neuen Boni und auf die vierte Stufe erweitert könnt. Ähnlich dem Release-Event zu WoW Legion tretet ihr gegen die Brennende Legion an, die die Verheerte Küste attackiert. Der eigentliche Raid besteht aus neun Raidbossen, an deren Ende ihr das Portal schließen müsst, durch das die Legion nach Azeroth eindringt. Mit der Kathedrale der Ewigen Nacht wird zeitgleich ein neuer Dungeon mit vier Bossen in das MMO implementiert, in dem ihr die Spitzen der Nachtfestung erkundet, die auch den Raid enthält.

Abgesehen von dem neuen Content könnt ihr durch den Erfolg "Pfadfinder der Verheerten Inseln" das Fliegen für das gesamte Gebiet accountweit freischalten. Und damit es mehr Individualität bei den Reittieren gibt, erhält jede Klasse ein einzigartiges Mount, wenn ihr euren Ruf beim Fall der Legion maximiert und die Kampagne von Legion abschließt. Bisherige Dungeons werden von der Schwierigkeit und den Belohnungen angepasst, und Karazhan wird in zwei Dungeons aufgeteilt, da dieser derzeit einfach zu lang ist.

Abgesehen von den bereits großen Neuerungen arbeiten die Entwickler auch am PvP-System weiter: so wird es einen neuen wöchentlich wechselnden Modus Schlachtfeld-Gerangel geben, bei dem ihr in angepasste oder teils neue PvP-Regionen zieht. So erhält das Arathibecken beispielsweise einen winterlichen Anstrich, bei dem die Sichtweite der Charaktere stark beschränkt ist, was Kommunikation mit Mitspielern deutlich wichtiger macht als in der aktuellen Version. Veteranen können sich über eine Widererweckung der Kämpfe zwischen Süderstade und Tarrens Mühle freuen, die vor allem zu Classic-Zeiten sehr beliebt waren. Außerdem erwartet euch eine Karte mit veränderter Gravität sowie eine Arena mit jeweils 15 Spielern pro Team.

Einen ganz kleinen Teaser auf Patch 7.3 gab es im Blizzcon-Panel noch mit einem Bild von Argus, dem Heimatplaneten der Eredar und Draenei, auf dem die Reise von World of Warcraft fortgeführt wird. Patch 7.2 soll kurz nach Release von 7.1.5 auf die Testserver eingespielt werden.