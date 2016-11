Space Hulk - Deathwing: PC-Release erst im Dezember - Termin und neues Video

PC XOne PS4

Der kommende Ego-Shooter Space Hulk - Deathwing (im Anspielbericht) wird etwas später als geplant erscheinen. Nachdem es zunächst hieß, dass die PC-Umsetzung bereits diesen Monat kommt, wurde die Veröffentlichung nun auf den 9. Dezember festgelegt (Konsolenversion folgt Anfang 2017). Passend zur Bekanntgabe gibt es mit „Enter the Space Hulk“ auch ein neues, kommentiertes Video zu bestaunen, das ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt.

In dem rund vier Minuten langen Clip infiltrieren die Deathwing-Terminatoren (eine Eliteeinheit des Space-Marine-Ordens der Dark Angels) das gewaltige Space Hulk „Olethros“, das aus dem Warp in einem imperialen System aufgetaucht ist. In den tiefen des Wracks stößt der Aufklärungstrupp auf zahlreiche Tyraniden, so dass schon bald reichlich Blut fließt. Die Entwickler versprechen eine spannende Kampagne, die die Fans von Warhammer 40.000 mit interessanten Wendungen und versteckten Anspielungen unterhalten soll.