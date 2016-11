Xbox One: Phil Spencer über HDR, abwärtskompatible Multi-Disk-Games als Download und mehr

XOne

Der Xbox-Boss Phil Spencer nimmt sich auf Twitter des Öfteren Zeit, um die eine oder andere Frage der neugierigen Fans zu beantworten. Dieses Mal ging es unter anderem um den HDR-Support (High Dynamic Range), die Möglichkeit, abwärtskompatible Multi-Disk-Games über Xbox Game Store zu erwerben und das Vorausladen von Spielen für die Retail-Käufer.

Auf die Anmerkung eines Followers hin, dass es derzeit recht wenig Spiele gibt, die auf der Xbox One HDR unterstützen, antwortete Spencer, dass diese Technologie für Konsolen noch relativ neue sei. Er versicherte aber, dass es in naher Zukunft mehr Third-Party-Spiele mit HDR-Support geben wird, da es „eine gute Ergänzung für diese Konsolengeneration“ sei.

Danach gefragt, ob die abwärtskompatiblen Last-Gen-Spiele, die über mehrere CD’s verfügen, irgendwann auch digital im Xbox Game Store angeboten werden, twitterte Spencer, dass daran aktuell bereits gearbeitet wird: „Wenn du damit Lost Odyssey und Blue Dragon meinst, dann sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Das Team ist bereits dabei, es zu ermöglichen.“

Ein anderer Nutzer fragte den Xbox-Chef, ob man bereits daran gedacht hätte, einfach generell bei allen erworbenen Spielen einen digitalen Download im Voraus zu erlauben und dann einfach eine Authentifizierung (digital oder via Disk) zu verlangen. Laut Spencer habe man schon intern etwas Ähnliches diskutiert, um den Retail-Käufern zu ermöglichen, gleich am Release-Tag loszulegen, entschieden ist aber bisher noch nichts. Die Idee sei aber nicht übel, so der Macher.