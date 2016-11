Heroes of the Storm: Varian und Ragnaros als Charaktere / Neue Map

PC MacOS

Heroes of the Storm ab 5,55 € bei Amazon.de kaufen.

Noch dieses Jahr werden mit Varian Wrynn und Ragnaros zwei weitere Helden aus der Welt von World of Warcraft für Blizzards MOBA Heroes of the Storm veröffentlicht. Bei Varian Wrynn handelt es sich um einen Helden, der sehr vielseitig ist, und mehrere Klassen in sich vereint. So entscheidet ihr im laufenden Spiel, auf welche Weise ihr Varian spielen möchtet: Absorbiert massiv Schaden oder geht mit euren Schwertern in die Offensive. Als Ragnaros könnt ihr die Kontrolle über Türme übernehmen und sehr hohe Mengen an Flächenschaden verrichten.

Abgesehen von den neuen Helden wurde mit Schwarzherz' Rache aber auch eine neue Karte in das Spiel implementiert. Es handelt sich dabei um eine asynchrone Karte, bei der jedes Team seine eigenen Ziele verfolgt: Das angreifende Team sammelt Kanonenkugeln, um Schwarzherz' Schiff damit zu zerstören, bevor dieses die Zitadelle der Angreifer vernichten kann.

Zusätzlich dazu wurden Nexus-Herausforderungen für Overwatch und Heroes of the Storm implementiert, bei denen ihr für begrenzte Zeit bestimmte Ziele erfüllen müsst, um weitere Skins und mehr freizuschalten. Unten seht ihr ein Ankündigungstrailer zu den neuen Charakteren, die zusammen mit der neuen Karte am 15. November erscheinen sollen.