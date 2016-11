Hearthstone-Erweiterung Die Straßen von Gadgetzan vorgestellt

Während der Blizzcon hat Hamilton Chu, Executive Producer in Blizzards Hearthstone-Team, die bereits angeteaserte Erweiterung Hearthstone: Die Strassen von Gadgetzan vorgestellt. Die aus World of Warcraft bekannte Gnomen-Hafenstadt Gadgetzan ist ein Ort voller Glückspiel und Halunken, deren Straßen von drei größeren Verbrecherbanden beherrscht werden: der Gassenhauer-Gang, den Kabalen und dem Jadelotus.

Jeder der drei Banden repräsentiert drei Klassen in dem Sammelkartenspiel und führt jeweils drei Karten ein, die ausschließlich von den entsprechenden Klassen verwendet werden. Die Kabale, die ihren Profit aus der Herstellung von Tränken ziehen, sind für Magier, Priester und Hexenmeister verfügbar. Kazakus, der legendäre Anführer der Kabale, erlaubt euch während einer Partie einen neuen Zauber zu erschaffen, den ihr direkt auf die Hand bekommt. Diesen Zauber könnt ihr in einem Wizard in drei Stufen konfigurieren, so könnt ihr ihn der der aktuellen Spielsituation anpassen.

Die Gassenhauer-Gang ist eher unorganisiert und spezialisiert sich auf Waffenhandel, so gibt es beispielsweise ein Piranha-Gewehr, das bei jedem Angriff einen 1/1 Piranha in eurem Team beschwört. Ihr Anführer ist der brutale Oger Don Han'Cho. Die Drei-Klassen-Karten der Gassenhauer können von Kriegern, Jägern und Paladinen verwendet werden.

Der geheimnisvolle Clan des Jadelotus besteht aus Assassinen und ist für Schurken, Schamanen und Druiden verfügbar. Diese Schurken warten in den Gassen Gadgetzans auf der Lauer für das nächste Opfer, das falsch abgebogen ist, und bedienen sich mysteriösen und verbotenen Künsten, um lautlos und gründlich an ihr Ziel zu gelangen.