Totenbeschwörer und Diablo-1-Dungeon für Diablo 3 angekündigt [Update]

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Update von Samstag, 01:50 Uhr:

Im Diablo 20th Anniversary Panel auf der Blizzcon wurden weitere Details zu den Neuerungen veröffentlicht: So wird die Implementation des klassischen Diablo lediglich als Event in Diablo 3 eingebaut, das jedes Jahr im Januar aktiv sein wird, beginnend mit dem kommenden Januar. Neben dem bereits vermuteten Butcher aus Diablo 1 mit dem bekannten Zitat "Ah, fresh meat!" wird Lazarus ein weiterer der vier Bosse sein. Außerdem wird nicht nur die Grafik etwas verpixelt sein, auch die UI wird an das klassiche Diablo angepasst, sobald ihr das Portal ins alte Tristram betretet. Auch die Bewegung eures Charakters ist dem alten Stil angepasst. Wenn ihr Diablo tötet, erhaltet ihr ein abschließendes Cinematic und bekommt als Belohnung den Seelenstein als legendären Gem für euren Helm. Diese Änderungen werden mit dem Patch 2.4.3 veröffentlicht.

Neben dem Totenbeschwörer wird nächstes Jahr ein weiteres neues Feature in Diablo 3 eingebaut: Ein Kleiderschrank, in dem ihr bis zu fünf komplette Ausrüstungssets samt Fertigkeiten, Gems et cetera gespeichert werden. So könnt ihr jederzeit zwischen unterschiedlichen Skillungen wechseln, um beispielsweise schnell vom Solo-XP-Farmen zu einem Greater Rift mit mehreren Mitspielern zu wechseln. Damit ihr bedenkenlos auch eure Edelsteine wechseln könnt, wurden zudem die Kosten für das Entsockeln von Juwelen und Edelsteinen entfernt. Das Charakterpack mit dem Totenbeschwörer wird erst in der zweiten Jahreshälfte von 2017 erscheinen.

Ursprüngliche News:

Während der Blizzcon hat Frank Pearce, der Chief Development Officer vom Diablo 3-Team bei Blizzard, eine neue Klasse für Diablo 3 angekündigt, die nächstes Jahr erscheint: den aus Diablo 2 bekannten Totenbeschwörer, der seiner Zeit sehr beliebt war mit seiner Untoten-Armee, dem Golem und seinen Leichenexplosionen.

Außerdem wird Diablo 3 im Laufe des folgenden Jahres um zwei weitere Zonen erweitert, dazu gab es aber keine genaueren Informationen. In Kürze erscheint aber erst einmal ein neuer Dungeon, der vom 1996 erschienenen Diablo inspiriert wurde mit 16 Ebenen, die vier Bosse aus dem Original enthalten, darunter auch den Oberbösewicht von damals persönlich. Einer der anderen Bosse dürfte der Butcher sein, der mit seinem Hackbeil damals den zweiten Level unsicher machte.

Für diesen Oldschool-Dungeon soll Blizzard eine Retrovision entwickelt haben, die die Grafik verpixelt und das Feeling von früher übertragen soll. Außerdem soll die bekannte Musik aus dem Spiel in diesem Dungeon gespielt werden. Dieser Anniversary Patch soll nächste Woche auf die Testserver hochgespielt werden und kann bereits während der Blizzcon vor Ort ausprobiert werden. Untenstehend könnt ihr den offiziellen Trailer zum Totenbeschwörer im Video sehen.