Battlefield 1: Hardcore-Server "in Kürze", Suez-Map wird überarbeitet

PC XOne PS4

Nachdem sich nun seit zwei Wochen Tausende Spieler auf den virtuellen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs tummeln, hat Dice nun bekanntgegeben, welche Änderungen und Neuerungen für Battlefield 1 (im Test: Note 9.0) in naher Zukunft geplant sind. Laut einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Website sollen unter anderem schon in Kürze Server für den Hardcore-Modus online gehen. Ein genaues Datum sowie Details zu der Spielvariante – ob es etwa trotzdem eine Minimap geben wird – nennt Dice aber noch nicht.

Die wohl größte Änderung betrifft die Karte "Suez". Während die meisten Maps in Battlefield 1 spannende Gefechte bis zur letzten Minute ermöglichen, laufen die Conquest-Partien auf dieser Wüstenkarte aufgrund des Layouts und der geringen Flaggenzahl meist viel zu einseitig ab. Auch die Entwickler haben dieses Problem mittlerweile erkannt und fügen etwa zwei weitere Flaggen ein, sodass die Gesamtzahl demnächst bei Fünf liegt. Außerdem sollen die jeweiligen Eroberungszonen verkleinert werden sowie jede Basis ein weiteres Fahrzeug erhalten.

Am 16. November wird zudem das erste einwöchige Battlefest mit Livestreams, einzigartigen Battlepacks sowie Community-Missionen starten. In diesem Rahmen wird auch das erste "eigene Spiel" mit dem Namen Nebel des Krieges im Team-Deathmatch-Modus verfügbar sein. Die Karten werden hierfür in dichten Nebel gehüllt, die Minikarte wird zusätzlich deaktiviert.

Außerdem wird im November das erste große Update mit vielen Verbesserungen erscheinen. Darin enthalten ist dann auch die Möglichkeit, sich eigene Server mieten und diese nach den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können (siehe auch Battlefield 1: EA gibt Preise für mietbare Server bekannt). Optimierungen für das Matchmaking wurden ebenfalls angekündigt.