Forza Horizon 3: Demo für Windows 10 verfügbar // HDR-Update für die Xbox-One-Demo

Wie Microsoft auf seinem Blog bekannt gab, steht im Windows-Store ab sofort die Demo zu Forza Horizon 3 (Testnote: 9.0) zum Download bereit. Windows-10-Nutzer können also gratis einen ausführlichen Blick auf den Titel werfen, bevor sie sich entscheiden. Zu der rund 20 GB großen Anspielversion heißt es seitens des Redmonder Herstellers:

In Forza Horizon 3 bist du der Boss des Horizon Festivals - der größten und besten Auto- und Musikveranstaltung der Welt. Dein Ziel ist es, das Event auf neue Standorte in ganz Australien auszuweiten und in der Demo wirst du einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen. Dabei bekommst du die Möglichkeit, einen Teil der Weltkarte zu erkunden, während du einige der besten Features kennenlernst, die der Titel zu bieten hat.