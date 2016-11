Iron Harvest: King Art kündigt Strategiespiel im Stil von Company of Heroes an

PC XOne PS4

Das Bremer Entwicklerstudio King Art Games, die Macher von Adventures wie The Book of Unwritten Tales 2 (im Test: Note 8.0) oder auch Rundentaktik-Titeln wie dem an Battle Isle erinnernden Battle Worlds - Kronos (im Test: Note 8.0), hat kürzlich mit Iron Harvest sein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich laut King Art um ein Echtzeit-Strategiespiel im Stil von Company of Heroes oder Man of War. Als Setting dient dabei eine alternative Version der Erde in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, die "World Of 1920+" heißt und von polnischen Künstler Jakub Różalski ersonnen und illustriert wurde.

Viel mehr Details zum Spiel gibt es bislang noch nicht. Fest steht nur, dass das RTS neben PC-Systemen auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Geht es nach einem Interview mit King Arts Chefentwickler Jan Theysen mit Gameswirtschaft.de dürfte es irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2017 erneut eine Crowdfunding-Kampagne zu Iron Harvest geben, wie das Studio sie erfolgreich bei ihren letzten drei Spielen durchführte, darunter auch das für den 1. Dezember angekündigte Rollenspiel Die Zwerge.