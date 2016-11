Einer neuen internen Richtlinie von GamersGlobal folgend werden wir in dieser Rubrik ausdrücklich NICHT auf hervorragende kommerzielle Spiele-Podcasts wie Stay Forever oder Auf ein Bier hinweisen – das Ganze heißt schließlich auch "Lesetipps" und nicht "Hörtipps". Stattdessen beschäftigen wir uns heute mit dem Versuch der Bundeswehr, gezielt Gamer zu rekrutieren sowie mit dem Next Level-Festival in Düsselforf. Außerdem geht es noch um Star Citizen und um die Frage, was eigentlich gutes Game-Design ausmacht.

"Bundeswehr umwirbt Gamer"

Vdvc.de am 28. Oktober

Eine neue Werbekampagne der Bundeswehr richtet sich explizit an Videospieler. Der VDVC wirft der Truppe und insbesondere Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen dafür eine gewisse Bigotterie vor: "Daneben wirkt es irritierend, dass ausgerechnet unter der Verteidigungsministerin von der Leyen auch Jugendliche für den Dienst an der Waffe begeistert werden sollen, während sie als Familienministerin – die Älteren werden sich erinnern – mit ihrem Sofortprogramm nach dem Amoklauf von Winnenden die Werbung für „Killerspiele“ einschränkte."

"Unabhängige Designer führen das Computerspiel zu neuen Ufern"

Deutschlandfunk.de am 2. November, Susanne Luerweg

Unser nächster Lesetipp ist dieses Interview mit Stephan Schwingeler, promovierter Kunsthistoriker und Organisator des Indie-Spiel-Festivals Next Level. Es geht um die Stärken von Indie-Games und darum, warum der künstlerische Aspekt von Computerspielen noch nicht so sehr bei der breiten Öffentlichkeit angekommen ist: "Es ist eben die Frage aus welcher Perspektive man das betrachtet. Im breiten Mainstream der Öffentlichkeit ist vielleicht auch nicht unbedingt angekommen, dass Salvador Dalí und Luis Buñuel oder Eisenstein in den 20er Jahren Vertreter einer Avangardefilmbewegung waren."

"Der Star Citizen – Selbstbetrug"

Phinphis.de am 3. November, Phinphin

Für klar definierte Summen kann man sich bei Star Citizen diverse Raumschiffe sichern. Der Autor dieses Posts meint, dass "Spenden" in diesem Zusammenhang das falsche Wort sei: "Das halte ich für absoluten Selbstbetrug. Person A erhält von Firma B durch die Zahlung von Betrag X Produkt Z. Das ist genau die Definition eines Kaufs. Bei einer Spende / Schenkung erhalte ich in der Regel keine Gegenleistung. Und schon gar nicht wird mit dieser Gegenleistung geworben. Was Star Citizen hier macht, ist ein ganz normales Austauschgeschäft. [...] Auch Roberts weiß das. Er nutzt bei diesen Pseudo-Spenden nämlich ganz normale Marketingtricks, um die Leute zum Kauf! [sic!] anzuregen."

"What is game design? Three Perspectives"

Shmuplations.com am 26. Oktober (Englisch)

Hier haben wir noch etwas für Retro-Fans. Es handelt sich um die englische Übersetzung eines Artikels des japanischen Hihyou-Magazins aus dem Jahr 1996, bei dem Satoshi Tajiri (Gamefreak), Kouichi Nakamura (Chunsoft) und Hideo Kojima gefragt wurden, was Game-Design für sie bedeutet. Letzterer antwortete: "Welche Story wird das Gameplay lebendig machen? Und welches Gameplay wird gebraucht, um die Story zu tragen? Ich glaube, Game-Design ist die Aufgabe, diese zwei Elemente in einem Spiel zu kombinieren."

