Abandon Ship: Seegefechte in prozedural erstellter Spielwelt

Mit Abandon Ship arbeitet das britische Studio Fireblade Software an einem Titel, durch den ihr die Weltmeere bereisen könnt: In der Rolle eines Kapitäns übernehmt ihr das Kommando über ein Schiff und dessen Crew, um die „vielfältige, prozedural generierte“ Welt zu entdecken. Erwarten sollen euch im Verlauf des Spiels unter anderem Quests, zufällige Ereignisse sowie – nicht überraschend – Kämpfe gegen andere Schiffsbesatzungen.

Um die „taktischen und schonungslosen“ Schlachten bestehen zu können, könnt ihr zum Beispiel euer Schiff und eure Mannschaft ausbauen beziehungsweise verbessern. Sollte euer Widersacher euer Schiff zerstören, bedeutet das nicht automatisch das Ende des Spiels, denn solange der Kapitän am Leben ist, „besteht Hoffnung“. Entgeht ihr dem Permadeath beispielsweise im letzten Moment mittels Rettungsboot – was für einen Kapitän freilich unehrenhaft ist – oder treibt allein im Wasser, besteht die Möglichkeit, euch „zurück an die Spitze zu kämpfen“.

Zudem weisen die Entwickler darauf hin, dass die Spielwelt auf eure Aktionen reagiert. So sollen abgeschlossene Quests die Umgebung „drastisch“ verändern oder getroffene Entscheidungen Freund oder Feind hervorbringen, der euch wiederum zu einem späteren Zeitpunkt unterstützen respektive sich euch in den Weg stellen könnte.

Abandon Ship ist als reiner Singleplayer-Titel vorgesehen, dessen Erscheinungszeitraum derzeit noch sehr vage mit „2017“ angegeben wird. Einen ersten Eindruck des PC-Spiels vermittelt euch der nachfolgende Ankündigungstrailer, darüber hinaus könnt ihr euch in unserer Galerie momentan zwölf Screenshots anschauen.