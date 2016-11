Game Masters: Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt künstlerische Videospielausstellung

Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) beschäftigt sich bereits seit dem 28. Oktober unter der Überschrift "Game Masters" mit digitalem Design und der zeitgenössischen Form grafischer Gestaltung. Dabei blickt das MKG auf 40 Jahre Video- und Computerspielentwicklung zurück und würdigt die Leistung von über 30 Videospieldesignern und Kreativteams, die die Entwicklung neuer Spiele, Genres, Figuren und Spielprinzipien maßgeblich beeinflusst haben.

Die Ausstellung verfügt über Interviews bekannter Spieledesigner und präsentiert über 200 Objekte wie Grafiken, Skizzen und Modelle zum Anschauen. Hinzu kommen über 100 spielbereite Arcade-Automaten der 70er- und 80er-Jahre und die neuesten Konsolen zum Ausprobieren. Gezeigt werden weiterhin Technologien der Smartphonespiele, immersive 3D-Spiele und experimentelle Spielsteuerungen. Insgesamt gliedert sich die Sammlung in drei Bereiche. Im Abschnitt "Arcade Heroes" werden legendäre Designer der Arcade-Ära hervorgehoben. Im Kapitel "Game Changers" wird über führende zeitgenössische Spieleentwickler berichtet, die einen großen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Mediums hatten. Im letzen Sektor wendet sich die Ausstellung unter dem Titel "Indies" der innovativen und zukunftsweisenden Seite der unabhängigen Entwickler zu. Darüber hinaus wird anhand lokaler Designer und Spiele auch die Gaming-Community in Deutschland beleuchtet.

Entwickelt wurde die Vorführung vom Australian Centre for the Moving Image in Melbourne (ACMI) und kooperiert mit der Initiative Creative Gaming, die mit "Game Culture Hamburg" das Angebot ergänzt. Dabei werden euch spannende Einblicke in den Prozess und die Entwicklung der Hamburger Gaming-Szene geboten. Gezeigt werden auch hier Entwurfszeichnungen, handgemalte Designs sowie Entwürfe großer Studios. Ebenso wird über mögliche Studiengänge im Spielebereich informiert, dessen erfolgreiche Absolventen ihre teils preisgekrönten Spiele vorstellen. Das "Supersample" schließt den Rundgang dann ab. Hier interpretieren 30 Künstler Games-Motive auf eine interessante und zum Teil neue Art und Weise. Die Ausstellung endet am 23. April 2017.