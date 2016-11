GOG: Herbstschlussverkauf gestartet // Little Big Adventure 2 gratis

PC MacOS

Beim Onlinehändler GOG ist der diesjährige Herbstsale gestartet. Beim "Ungeheuren Herbstschlussverkauf" gibt es 10 Tage lang Rabatte von bis zu 90 Prozent auf DRM-freie Titel aus dem gesamten Spielekatalog. Außerdem könnt ihr euch innerhalb der ersten 48 Stunden den Klassiker Little Big Adventure 2 kostenlos sichern. Die Aktion läuft bis zum 13. November 2016 um 11:59 Uhr.

Bei den aktuellen Angeboten könnt ihr euch unter anderem Spielepakete von Double Fine, Paradox, Kalypso oder Deep Silver zusammenstellen. Ein paar weitere interessante Titel sind Rebel Galaxy für 6,69 Euro, Divinity - Original Sin Enhanced Edition für19,99 Euro, Superhot für 13,79 Euro, FTL - Faster than light für 2,29 Euro oder The Witcher 3 - Wild Hunt als Game of the Year Edition für 29,99 Euro.

Wie schon beim Summer-Sale könnt ihr zudem Erfahrungspunkte sammeln, wenn ihr im Rahmen der Aktion etwas kauft, die Seite täglich besucht oder Abzeichen verdient. Als Belohnung könnt ihr weitere Gratistitel wie Expeditions - Conquistador (im GG-Test mit Note 7.0), Dex und Victor Vran (im GG-Test mit Note 7.5) freischalten. Euren aktuellen Fortschritt könnt ihr hier überprüfen.