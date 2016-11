Mafia 3 laut Take 2 "sich am schnellsten verkaufender 2K-Titel" der Geschichte

PC XOne PS4

Wie Take 2 Interactive im Rahmen eines Geschäftsberichts des Unternehmens mitteilte, ist Mafia 3 (im Test: Note 7.5) der sich am schnellsten verkaufende Titel in der Geschichte von 2K Games. So sollen allein in der ersten Verkaufswoche plattformübergreifend 4,5 Millionen Einheiten ausgeliefert worden sein. Die Anzahl der tatsächlich an die Endkunden verkauften Exemplare nennt der Publisher, der unter anderem für Spiele und Spieleserien wie Bioshock oder Borderlands verantwortlich zeichnet, allerdings nicht.

Bei den Verkäufen selbst hatte Take 2 vor einiger Zeit Borderlands 2 als den bislang erfolgreichsten Titel benannt, der unter dem 2005 gegründeten Take-2-Label 2K Games erschien. Dieser konnte sich für alle Plattformen mehr als 10 Millionen Mal weltweit verkaufen. Im Gegensatz zum allgemein gut bewerten Borderlands 2 fielen die Testnoten zu Mafia 3 sehr durchwachsen aus. Ob das Gangster-Spiel also langfristig Borderlands 2 die firmeninterne Spitzenposition bei den Verkäufen streitig machen kann, scheint eher fraglich.