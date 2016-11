Transport Fever: Treuerabatt und Spielbetreuung

PC Linux MacOS

Bisher hatten wir nur über die Gültigkeit des Treuerabattes spekuliert. Jetzt hat das Entwickler-Team um Urban Games genauere Angaben dazu abgegeben. Bis zum 8.12.2016 wird der Rabatt in Höhe von 15 Prozent auch nach dem Release noch zur Verfügung stehen. Somit haben alle unentschlossenen Train Fever-Besitzer einen Monat lang Zeit, um sich anhand von Bewertungen über Transport Fever zu informieren und zu entscheiden, ob sich der Kauf des Nachfolgers für sie lohnt. Denn erst am Tag der Veröffentlichung dürfen wertende Tests erscheinen.

Nicht mehr soviel Zeit haben hingegen die Macher der Wirtschaftssimulation. Schon am kommenden Dienstag wird das Spiel erhältlich sein. Dennoch wird auch in Zukunft weiter am Spiel gearbeitet.