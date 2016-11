EA-Access: Mirror's Edge, Mirror's Edge Catalyst und UFC 2 ab nächster Woche in der Vault [Update]

PC XOne PS4

Update vom 4. November 2016 um 15:32 Uhr

Wie Electronic Arts jüngst via Twitter bestätigte, wird das MMA-Spiel EA Sports UFC 2 nur einen Tag nach den beiden Mirror's Edge-Spielen, am 10. November 2016, in das EA-Access-Programm aufgenommen.

Originalmeldung vom 3. November 2016 um 1:10 Uhr

Wie Electronic Arts bereits Anfang Oktober bekannt gab, werden bis Ende dieses Jahres mit Mirror's Edge Catalyst (Testnote: 8.0), Star Wars - Battlefront (Testnote: 8.5) und EA Sports UFC 2 noch ein paar hochwertige Spiele in der EA-Access-Vault landen (siehe unsere News: EA Access: PopCap-Arcade-Games aufgenommen // Mirror's Edge Catalyst, SW - Battlefront & UFC 2 noch 2016 in der Vault). Nun hat der Publisher auf Twitter schon mal einen konkreten Termin für das aktuelle Abenteuer der flinken Parkour-Läuferin Faith bekanntgegeben.

Mirror’s Edge Catalyst wird demnach schon nächste Woche, am 9. November für die Abonnenten verfügbar sein. Auch das ursprüngliche Mirror’s Edge wird an dem Tag in das kostenpflichtige Abo-Programm aufgenommen. Wann die anderen Spiele dazustoßen ist derzeit noch nicht bekannt. Zumindest der Termin für Star Wars - Battlefront soll aber „schon bald“ folgen.