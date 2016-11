Take-Two-CEO stellt nach Bioshock - The Collection weitere Remastered-Titel in Aussicht

Bioshock - The Collection ab 35,99 € bei Amazon.de kaufen.

Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, hat im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen über mögliche Remastered-Versionen älterer Titel aus dem Portfolio des Unternehmen gesprochen. Auf die Frage der anwesenden Presse hin, ob der Erfolg von Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) das Interesse des Publishers geweckt hätte, noch mehr bekannte Spiele in der visuell verbesserten Fassung zu veröffentlichen, antwortete Zelnick:

Potenziell, ja. Ich meine, jedes Mal, wenn etwas gut funktioniert, oder nicht funktioniert, hat es Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung, aber wir haben derzeit nichts Bestimmtes anzukündigen. Die gute Nachricht ist, dass wir eine reiche Auswahl an Marken haben und es gibt auf jeden Fall noch mehr Dinge, die in Zukunft auf den Markt gebracht werden, aber nichts, was wir während der heutigen Telefonkonferenz bekannt geben würden.