Blizzcon 2016: Wir berichten ab Freitagabend live

Am Freitag um 19 Uhr ist es soweit: mit der Blizzcon 2016 geht die hauseigene Messe von Blizzard in die nächste Runde. Wir werden die Messe leider nicht vor Ort, aber immerhin im Livestream verfolgen und über die wichtigsten Neuigkeiten berichten.



Was ist dieses Jahr zu erwarten? Da Blizzard dieses Jahr mit Overwatch das fünfte Spiel herausgebracht hat, das sich in ständiger Weiterentwicklung befindet, wäre eine neue Spielankündigung sehr unwahrscheinlich. Während letztes Jahr der Großteil der Schauspieler des World of Warcraft-Kinofilms auf der Blizzcon waren, gibt es dieses Jahr kein Podium für Neuigkeiten zu einer etwaigen Fortsetzung, und Lücken für Überraschungen gibt es im Zeitplan auch keine.

Heroes of the Storm. Eine größere Ankündigung könnte es dafür für Diablo 3 geben: Ist eine zweite Erweiterung geplant? Spendiert uns Blizzard zum 20jährigen Jubiläum von Diablo vielleicht die neue, alte Klasse "Totenbeschörer"? Zumindest wurde ein Hersteller-Artwork gesichtet mit einem Diablo-Charakter, umringt von einer Armee von Untoten.



Wir erwarten mit großer Sicherheit die Ankündigung der nächsten Erweiterung für das virtuelle Sammelkartenspiel Hearthstone, die sich um den Handelsposten Gadgetzan dreht. Bei World of Warcraft dürfte es lediglich erste Informationen zum Patch 7.2 geben, der es schwer haben wird, den kürzlich erschienenen ersten Content-Patch 7.1 von WoW Legion zu toppen. Die Starcraft 2-Community darf auf Neuigkeiten zur Zukunft des Spiels hoffen, immerhin handelt es sich hierbei um den inaktivsten Blizzard-Titel seitens des Herstellers.



Im Folgenden findet ihr das Blizzcon-2016-Programm für Freitag, den 4.11.2016.



Stage Panelname Zeit (MEZ) Main Eröffnungszeremonie 20:00 - 21:00 Main Hearthstone - Wie geht's weiter? 21:30 - 22:15 Panel Starcraft 2 - Grundbau für die Zukunft 21:30 - 22:30 Main Overwatch - Was gibt es neues? 22:30 - 23:15 Panel Heroes of the Storm - Tiefblick in Helden 23:00 - 00:00 Main World of Warcraft - Wie geht's weiter? 23:45 - 00:45 Panel Overwatch - Animierte Kurzgeschichten 00:15 - 01:15 Main Heroes of the Storm - Stand der Dinge 01:00 - 01:45 Panel Starcraft 2 - Multiplayer 01:45 - 02:45 Main Diablo 20. Jubiläum 02:00 - 02:45 Main Wettbewerbe 03:00 - 05:30

Und hier der Blizzcon-2016-Zeitplan für Samstag, den 5.11.2016:

Stage Panelname Zeit (MEZ) Main Die Zukunft der Stracraft 2 KI 19:00 - 20:00 Panel Overwatch - Spielen nach Gehör 19:00 - 20:00 Main Blizzard 25. Jubiläum - Ein Rückblick 20:30 - 21:30 Panel Hearthstone - Fragen & Antworten 20:30 - 21:30 Main World of Warcraft: Legion - Design Retrospektive 22:00 - 23:00 Panel Building Worlds - Inside Blizzard Publishing 22:00 - 23:00 Main Heroes of the Dorm 2016 - Ein Rückblick 23:30 - 00:30 Panel Ingame Cinematics - Der Schnitt von Legion 23:30 - 00:30 Main World of Warcraft - Fragen & Antworten 01:00 - 02:00 Panel Diablo 3 - Dev Talk und Fragen & Antworten 01:00 - 02:00 Panel Starcraft 2 WCS Global Finals - Championship Simulcast 02:00 - 03:30 Main Overwatch - Fragen & Antworten 02:15 - 03:15 Main Abschlusszeremonie + Konzert 03:30 - 06:00

Wie gesagt: Wir sind bei den wichtigen Dingen dabei und berichten über alles Erwähnenswerte!