Ubisoft: Far Cry 3 - Blood Dragon ab 9. November als Gratis-Download

PC

Vor dem Hintergrund, dass Ubisoft in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, begann das Unternehmen im Juni damit, hauseigene Spiele der vergangenen Jahre als Gratis-Download anzubieten. Sofern ihr über einen Account des Ubisoft-Clubs verfügt, wurde euch auf diese Weise unter anderem Prince of Persia - The Sands of Time, Rayman Origins (zum User-Artikel) oder – seit Oktober – Beyond Good & Evil (zum User-Artikel) zur Verfügung gestellt.

Ab dem 9. November könnt ihr euch ein weiteres Spiel kostenfrei herunterladen, bevor die Jubiläumsaktion im Dezember abgeschlossen wird. Dieses Mal handelt es sich um Far Cry 3 - Blood Dragon, das im Jahr 2013 veröffentlicht und in unserem Test mit der Note 7.0 bewertet wurde. Seinerzeit beschrieben wir den Titel als „Edel-Müll-Actionspiel-Persiflage“, die euch unter anderem „markige Sprüche, Zitate der Popkultur [sowie] eine sinnfreie Handlung“ bietet.