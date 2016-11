Watch Dogs 2: Preis und Details zum Seasonpass bekannt

PC XOne PS4

Ubisoft hat heute Details zum Seasonpass für das Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 (Preview) veröffentlicht. Demnach wird der separat 39,99 Euro teure Seasonpass das Hackerspiel bis zum Frühjahr 2017 um drei größere Downloadinhalte sowie ein paar Zusatzpacks erweitern.

Der erste DLC wird sich wie schon die Storyerweiterung beim ersten Teil um den Charakter T-Bone drehen. Allerdings geht es hier nicht um zusätzliche Storyaufträge. Stattdessen schlüpft ihr selbst in die Rolle des Hackers und erhaltet zudem Zugriff auf "Chaos", wobei es sich um einen neuen Schwierigkeitsgrad für den Koop-Modus handelt.

Die zweite Erweiterung heißt "Menschliche Bedingungen" und wird neue Storymissionen bringen, die sich auf drei Minikampagnen aufteilen. Zudem soll diese Erweiterung auch neue "Elite-Koop-Missionen" bringen, also solche mit höherem Schwierigkeitsgrad. Die dritte Erweiterung hört auf den Namen "Ohne Kompromisse", wobei es sich ebenfalls um eine Storyerweiterung handelt. Darin soll es Hauptfigur Marcus Holloway in der Unterwelt San Franciscos mit der russichen Mafia zu tun kriegen. An den DLC geknüpft ist auch eine neue Koop-Spielvariante namens Showdown (im Spiel Showd0wn geschrieben). Darin sollen "nur die besten Spieler überleben", weshalb sich dahinter so etwas wie ein "Last Man Standing"-Modus verbergen könnte.

Darüber hinaus gewährt der Seasonpass Zugriff auf mehrere Zusatzpacks, die in erster Linie neue Waffen, Outfits und Fahrzeuge ins Spiel bringen. Das erste dieser Zusatzpakete wird parallel mit dem Verkaufsstart von Watch Dogs 2 zur Verfügung stehen, der zumindest auf PlayStation 4 und Xbox One am 15. November erfolgt – die PC-Fassung erscheint bekanntermaßen erst zwei Wochen später am 29. November. Wie bei allen DLC-Erweiterungen im Rahmen des Seasonpasses, erhalten PS4-Spieler früher Zugang als Nutzer der anderen Plattformen. Konkret sind es jeweils 30 Tage Vorsprung. Unter dieser News könnt ihr euch zudem den sogenannten Seasonpass-Trailer anschauen.