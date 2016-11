Xbox One: „Große Neuigkeiten“ zum einjährigen Jubiläum der Abwärtskompatibilität geplant

XOne

In seiner Keynote zur PAX Australien 2016 kündigte Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb für die kommende Woche „große Neuigkeiten“ an, die sich um die Abwärtskompatibilität drehen werden. Konkret soll die besagte Ankündigung am 12. November 2016 und somit pünktlich ein Jahr nach der Einführung des Features erfolgen.

Um was genau es da gehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Die Spekulationen reichen von lang erwarteten Fan-Favoriten bis hin zur Einführung des Features für Windows 10 (um möglicherweise das Feld nicht komplett Sony und seinem PS-Now-Service zu überlassen). Was es definitiv nicht sein wird, ist die Möglichkeit, Spiele der ersten Xbox-Generation auf der Xbox One zu spielen. Zwar hat Microsoft bereits betont, dass man weiterhin daran interessiert sei, allerdings hat Xbox-Boss Phil Spencer diese Vermutung bereits auf Twitter verneint: „Es geht nicht um die Original-Xbox-Spiele, setzt eure Erwartungen nicht zu hoch an“, so der Macher.