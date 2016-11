Journey-Macher kündigen neues Projekt für 2017 an

PC XOne PS4

So richtig viel zu ihrem neuen Projekt haben die Macher von Abenteuern wie Journey (Test: Note 9.0), Flower oder Flow noch nicht. Auf ihrem Twitter-Kanal hat ThatGamesCompany nun aber zumindest ein erstes Bild veröffentlicht, das ein Steinportal auf einem Hügel zeigt. Im Hintergrund ist eine große Wolke zu sehen, an deren oberen Teil etwas in identischer Weise funkeln wie am Steintor. Ein weiteres Bild zeigt die Umrisse von vier Kindern, die so etwas wie Umhänge tragen. Möglicherweise könnte diese den Kindern das Fliegen ermöglichen.

Fest steht mit dem Jahr 2017 zumindest ein geplanter Release-Zeitraum. Aktuell stelle das Studio neue Entwickler ein, um das noch namenslose Projekt (Arbeitstitel "thatnextgame") voranzutreiben. Ebenfalls noch unklar sind die Plattformen, wobei die Wahrscheinlich groß ist, dass es sich um ein Multiplattform-Spiel handeln wird.

ThatGamesCompany hatte für die drei eingangs genannten Spiele eng mit Sony kooperiert, die die Titel exklusiv für PlayStation-Konsolen vermarktet hatten. Sony hatte den auslaufenden Vertrag zwischen beiden Parteien nicht verlängert, was offenbar an einem zu geringen Gewinn, der mit den Spielen erwirtschaftet werden konnte, gelegen hat.