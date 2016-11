Valve will mehr Ingame-Screenshots als Artworks auf Steam-Produktseiten

In naher Zukunft will Valve bekanntlich das im Rahmen der Steam Dev Days in Seattle angekündigte Steam-Update „Discovery 2.0“ veröffentlichen. Mit der geplanten Aktualisierung soll die Benutzeroberfläche der Online-Plattform überarbeitet und die angezeigten Inhalte mehr auf die persönlichen Vorlieben der Nutzer zugeschnitten werden. Mit diesem Vorhaben im Blick hat der Betreiber nun neue „Auflagen“ für die Screenshots veröffentlicht.

Der Beitrag richtet sich an die Softwareentwickler, die gebeten werden, zukünftig mehr aussagekräftige Bilder aus dem Spiel, statt irgendwelche Artworks, Konzeptzeichnungen, oder Rendermodelle von Charakteren auf den Steam-Produktseiten ihrer Spiele zu veröffentlichen. Bilder, die nicht das eigentliche Spiel zeigen, machen es laut Valves UI-Designer Alden Kroll dem Kunden schwieriger zu verstehen, was für einen Titel sie sich da gerade anschauen.

Böse Zungen behaupten, dass diese Änderung mit den Problemen bei No Man’s Sky (Testnote: 6.0) zusammenhängen könnte, wo die Produktseite teilweise Bilder von Inhalten zeigte, die gar nicht im Spiel waren, was auch Konsequenzen für das verantwortliche Studio nach sich zog (mehr dazu hier: No Man's Sky: Britische Vereinigung leitet Ermittlungen wegen irreführender Werbung ein). Fakt ist aber, dass es genug andere Entwickler gibt, die ihre Titel mit nichtssagenden Bildern bewerben, darunter auch Valve selbst. So wurde die Produktseite von Dota 2 erst kürzlich von diversen Artworks befreit und um mehr In-Game-Screenshots ergänzt.

Mit der Einführung von Discovery 2.0 erhalten die Entwickler unter anderem auch die Möglichkeit, ihre Spiele noch prominenter, direkt auf der Startseite zu präsentieren. Dabei wird auch der eine oder andere Screenshot zum Spiel zu sehen sein. Laut Valve könnte das dazu führen, dass auf der Startseite plötzlich Bilder erscheinen, die manche Nutzer als „unangemessen“ empfinden (wie etwa solche, die exzessive Gewaltszenen oder zu viel nackte Haut zeigen). Der Betreiber bietet daher eine Checkbox an, mit der die Entwickler prüfen können, ob ihre Inhalte für eine breitere Kundengruppe verschiedenen Alters geeignet sind. Die Studios sollen mindestens vier unkritische Bilder für die Werbung auf der Startseite markieren.

Wann das große Update genau erscheint, ist noch nicht bekannt. Laut Valve soll es aber schon „in ein paar Wochen“ soweit sein. Den komplette Beitrag findet ihr unter dem Quellenlink.