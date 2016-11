Playstation Store: Neue Rabatte // Spart doppelt mit PS-Plus

PS4

Sony hat eine neue Rabattaktion in seinem Playstation Store gestartet. In den nächsten drei Wochen werden dabei eine Auswahl an Spielen für die PS4 zu reduzierten Preisen angeboten. Besonders interessant ist die Aktion für euch, wenn ihr Mitglied von PS Plus seid, denn dann erhaltet ihr den doppelten Rabatt. Somit könnt ihr euch bis zum 24. November 2016 unter anderem die folgenden Titel zu einem günstigen Preis sichern (eine vollständige Liste findet ihr im Playstation Blog):

Gravity Rush Remastered für 20,99 Euro (PS+ 11,99 Euro) statt 29,99 Euro

The Order 1886 für 27,99 Euro (PS+ 15,49 Euro) statt 33,99 Euro

Uncharted - The Nathan Drake Collection für 27,99 Euro (PS+ 20,99 Euro) statt 34,99 Euro

Wasteland 2 Directors Cut für 25,99 Euro (PS+ 11,99 Euro) statt 39,99 Euro

Assassin's Creed Syndicate für 29,99 Euro (PS+ 19,99 Euro) statt 39,99 Euro

Zudem wurde noch eine ganze Reihe weiterer Spiele für PS3 und PSVita im Preis reduziert. Ebenfalls bis zum 24. November 2016 könnt ihr so die folgenden Titel billiger erwerben (auch hier findet ihr eine vollständige Liste im Playstation Blog):

Battlefield 4 (PS3) für 4,99 Euro statt 19,99 Euro

Little Big Planet Karting (PS3) für 4,99 Euro statt 14,99 Euro

Xcom: Enemy Within (PS3) für 9,99 Euro statt 24,99 Euro

Xcom - Enemy Unknown (PSVita) für 7,99 Euro statt 19,99 Euro

Injustice - Götter unter uns (PSVita) für 9,99 Euro statt 19,99 Euro

Als Angebot der Woche wird zudem bis zum 9. November 2016 das Actionspiel Deus Ex - Mankind Divided angeboten und kostet 44,99 Euro statt 69,99 Euro.