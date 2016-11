Shattered - Tale of The Forgotten King: Mix aus 2D-Plattformer und 3D-Action auf Kickstarter

PC XOne PS4

Nachdem Redlock Studio sein erstes Projekt Shattered - Tale of The Forgotten King bereits im Rahmen des Square-Enix-Indie-Programms „Square Enix Collective“ vorstellte, hat das französische Studio nun eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter für den Titel gestartet. Insgesamt möchte das Team 80.000 Euro sammeln, um das Spiel fertigzustellen.

Shattered - Tale of The Forgotten King versetzt euch in eine mysteriöse Welt namens Hypnos, die vor langer Zeit von ihrem Schöpfer verlassen wurde und nun langsam im nebligen Limbus verschwindet. Die unnatürliche Kreaturen, die aus der Dunkelheit geboren wurden, zerstörten alles, was übrig blieb und zerschmetterten die Welt in drei Teile, bis von Hypnos nur noch ein stilles, totes Land voller Asche und Schatten blieb. In dieser Welt erwacht ihr als Wanderer ohne Erinnerungen und macht euch auf eine Reise, um mehr über eure Vergangenheit zu erfahren.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Mix aus 2D-Plattformer und 3D-Actionspiel für PC und Mac. Bei entsprechender Unterstützung ist auch eine Umsetzung für die PS4 möglich. Den Großteil des Abenteuers absolviert ihr in 2D, löst Rätsel und sammelt Handwerk-Ressourcen und Hinweise, die euch voranbringen, während die zwölf Bosskämpfe in bester Hack-and-Slash-Manier in 3D angegangen werden. Hier setzen die Entwickler auf ein aktives und Spieler-Skill basiertes Kampfsystem, bei dem ihr ausweichen, antäuschen, anstürmen, sowie Spezialattacken und Fähigkeiten, die ihr während der 2D-Phase entdeckt, einsetzen könnt. Jeder Boss soll mit einzigartigen Angriffsmustern aufwarten, um euch angemessen zu fordern.

Die besiegten Gegner hinterlassen Limbus-Essenzen, die im Spiel als Währung fungieren. Diese lassen sich laut den Entwicklern für das Auffüllen der Gesundheit verwenden, oder im alchemistischen Schmelztiegel zu verschiedenen Verbrauchsmaterialien, sowie Items verarbeiten, mit denen sich die Werte eurer Ausrüstung nach Wunsch anpassen lassen. Eure Fähigkeiten am Tiegel können mit gesammelten Kardinal-Splittern ebenfalls verbessert werden. Darüber hinaus soll es in der Welt verteilte Fragmente geben, mit denen ihr nach und nach die Sprache der Kreaturen erlernen und so das vollständige Ende des Spiels erleben könnt.

Bisher wurden bereits mehr als 11.000 Euro gesammelt. Sollte die erforderliche Summe zusammenkommen, gibt es noch verschiedene Stretch-Goals, die bis 700.000 Euro reichen und die das Spiel um zusätzliche Inhalte, wie neue Zonen, Feinde, NPCs, Bossgegner, mehr alternative Enden und einen Koop-Modus erweitern. Ab 500.000 gibt es auch eine Umsetzung des Spiels für die PS4. Unterstützen könnt ihr die Entwickler bereits mit einem Betrag von fünf Euro, der euch ein Dankeschön und einen Eintrag in die „Hall of Fame“ im Spiel sichert. Ab 20 Euro gibt es auch eine digitale Kopie des Spiels. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.