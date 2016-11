Electronic Arts: Release-Zeiträume für das nächste SW - Battlefront und das noch geheime Star-Wars-Projekt

PC XOne PS4

Electronic Arts CFO Blake Jorgensen hat während der Telefonkonferenz mit den Investoren zu den Finanzergebnissen für das dritte Jahresquartal die Release-Zeiträume für den Nachfolger zu Star Wars - Battlefront (Testnote: 8.5) und das noch geheime Star Wars-Projekt genannt.

Wie er verriet, wird die Fortsetzung des Multiplayer-Shooters in rund einem Jahr, also irgendwann Ende des kommenden Jahres, das Licht der Welt erblicken, während der zweite und noch unbekannte Star-Wars-Titel bis Ende des Fiskaljahres 2018 und somit vor dem 31. März 2018 erscheinen soll. Zumindest stünden die Chancen dafür gut, so Jorgensen, der gleichzeitig eine „extrem tiefgreifende und fesselnde Spielerfahrung“ versprach.