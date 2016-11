Mass Effect - Andromeda: Neuer Teaser-Trailer veröffentlicht und mehr Infos für den 7. November angekündigt

PC XOne PS4

Bioware und Electronic Arts haben einen neuen Teaser-Trailer zum kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda veröffentlicht. Dieser zeigt ein paar frische Szenen aus dem Spiel und leitet die sogenannte „Andromeda-Initiative“ ein. Ab sofort könnt ihr euch für die Mailingliste anmelden, um in Zukunft neue Details zum Spiel per E-Mail zu erhalten. Nächste Woche, am 7. November 2016 soll es zudem Neuigkeiten zum Spiel geben:

Die Andromeda-Initiative sucht derzeit nach Rekruten. Registrierte Rekruten werden als erstes über kritische Missionsdaten und spezielle Trainingsmöglichkeiten informiert und erhalten nach dem Abschluss des Programms spezielle Belohnungen. Die Ausbildung beginnt am 7. November.

Man darf gespannt sein, was Bioware nächste Woche zeigen wird. Das besagte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Mass Effect - Andromeda soll im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.