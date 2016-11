WiiU: Nintendo stellt Produktion diesen Freitag ein

WiiU

Nintendo wird die Produktion der WiiU noch diese Woche einstellen. Wie das britische Magazin Eurogamer.net berichtet, soll am Freitag die letzte Konsole vom Fließband laufen. Das Unternehmen selbst wollte sich auf Anfrage der Kollegen nicht zu dieser Meldung äußern. Sie kommt aber nicht überraschend, da im diesjährigen Weihnachtsgeschäft keine potentiellen System-Seller für die Konsole erscheinen werden und im März bereits die Veröffentlichung der Nintendo Switch (im GamersGlobal-Analyse-Video) ansteht.

Bis Ende September sind etwas mehr als 13 Millionen WiiU-Konsolen an den Handel ausgeliefert worden, womit die Konsole nicht an den Erfolg der Wii, die sich über 100 Millionen Mal verkauft hat, anknüpfen konnte. Auch der GameCube hat sich mit 21 Millionen abgesetzten Geräten besser geschlagen. Dennoch hat es auf der Konsole einige gute Spiele gegeben, wie ihr morgen in unserem Report über die 100 besten WiiU-Titel nachlesen können werdet.